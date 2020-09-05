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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:22

  greenozon написав:
  Долярчик написав:
  greenozon написав:ІНвест-ідея
https://www.lviv-tech.city/newsroom/

А де саме це хочуть збудувати?


https://www.investinlviv.com/wp-content ... MAIL_2.pdf

Це вже будують в найкращому районі Львова - Франківському. На чудовій вулиці Стрийській навпроти Стрийського парку і в 5 хвилинах пехотой від парку Культури :)

Тільки я не зрозумів, вони що зібрались продавати офіси?
Я думав, що офіси вони хотіли тільки здавати...Хм...

Мабудь криза вдарила сильно, і до речі, щось цей проект дуже довго реалізують ((((
change_pm
 
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В зв'язку з подіями в Білорусі звідти перебрались 300 ІТшніків в Україну.
https://wyborcza.pl/7,75399,26273166,fi ... 2-L.1.maly
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах)
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!

Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші.
На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:10

  change_pm написав:А де саме це хочуть збудувати?


https://www.investinlviv.com/wp-content ... MAIL_2.pdf[/quote]
Це вже будують в найкращому районі Львова - Франківському. На чудовій вулиці Стрийській навпроти Стрийського парку і в 5 хвилинах пехотой від парку Культури :)

Тільки я не зрозумів, вони що зібрались продавати офіси?
Я думав, що офіси вони хотіли тільки здавати...Хм...

Мабудь криза вдарила сильно, і до речі, щось цей проект дуже довго реалізують (((([/quote]
Воно біля податкової, між податковою та Луганською, якщо не помиляюсь. Проект щось дуже застряг, прогресу не видно вже кілька років.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:08

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах)
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!

Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші.
На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше

Ви читали оце?
  Долярчик написав:
  jump написав:читаючи опуси Долярчика мені постійно здається, що їх пописує школяр, який абсолютно далекий від реалій життя у Львові і поза Львовом

Хлопаки, та що ви прецепились до того, що не потрібно?!!!
Я все прекрасно розумію!!!

Просто ще раз - там в контексті я наголошував про те, що часто триндять "експерДи" і деякі деректори забудовників - що так і так - подорожчали будматеріали і тому зросли ціни на новобуди!

Тому я хотів показати, що наприклад, в Ременеві - мабуть, халявні будматеріали :) а у Львові - позолочені! :)

А на рахунок підземного паркінгу - так, розумію, там система пожежогасіння дорога.... АЛЕ, більше нічого такого - вдарили б ще два поверхи вгору і все б їм(забудовникам) окупилося з вершком!
(а то зробили один під'їзд на 10 поверхів, а 2 на 8пов. під якими і зробили паркінг. То нащо були ті вигибони - вдарте всі під'їзди по 10пов. і все ок буде! - а не плачі, що паркінг дорого обійшовся! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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