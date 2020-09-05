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Долярчик написав:Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!! Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!
Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші. На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше
Тільки я не зрозумів, вони що зібрались продавати офіси? Я думав, що офіси вони хотіли тільки здавати...Хм...
Мабудь криза вдарила сильно, і до речі, щось цей проект дуже довго реалізують (((([/quote] Воно біля податкової, між податковою та Луганською, якщо не помиляюсь. Проект щось дуже застряг, прогресу не видно вже кілька років.
Долярчик написав:Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах) А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!! Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!
Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші. На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше
Ви читали оце?
Долярчик написав:
jump написав:читаючи опуси Долярчика мені постійно здається, що їх пописує школяр, який абсолютно далекий від реалій життя у Львові і поза Львовом
Хлопаки, та що ви прецепились до того, що не потрібно?!!! Я все прекрасно розумію!!!
Просто ще раз - там в контексті я наголошував про те, що часто триндять "експерДи" і деякі деректори забудовників - що так і так - подорожчали будматеріали і тому зросли ціни на новобуди!
Тому я хотів показати, що наприклад, в Ременеві - мабуть, халявні будматеріали а у Львові - позолочені! А на рахунок підземного паркінгу - так, розумію, там система пожежогасіння дорога.... АЛЕ, більше нічого такого - вдарили б ще два поверхи вгору і все б їм(забудовникам) окупилося з вершком! (а то зробили один під'їзд на 10 поверхів, а 2 на 8пов. під якими і зробили паркінг. То нащо були ті вигибони - вдарте всі під'їзди по 10пов. і все ок буде! - а не плачі, що паркінг дорого обійшовся! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Щодо Lviv Tech.City, то новина на їх сайті говорить лише про те, що їх бізнес-центр було включено в брошюру Invest in Lviv, чисто маркетинговий матеріал, який є частиною промоції Львова. Таке собі запрошення для закордонних бізнесменів відкривати свої представництва у Львові.
Коротка передісторія. Львів вже багато років потерпає від браку якісних офісних площ, і це суттєво знижувало інвестиційну привабливість міста (про що писалося у відповідних аналітичних звітах). Власне включення інформації в цю брошюру, це спроба показати, що проблема нестачі якісних офісів вирішується, а не про те, що їх можна викупати.
Lviv Tech.City - це проект Хмельницького ("побратим" UNIT City в Києві), там зараз в роботі перша черга, з планами запуску літом 2021 (не знаю, як на них вплинув карантин, але з огляду на ціни, які вони світять, то вони не сильно переживають за вакантність). Далі там плани на ще пару офісних будівель, ну і житло, куди ж без нього (це забудова території заводу Львівприлад).
Між податковою і Луганською планується інший бізнес-парк - Innovation District IT Park. Це проект Львівського ІТ Кластеру. Там зараз йдуть підготовчі роботи, з планами на запуск в 2022 році, але там з першої черги вже майже все розібрано (підписані попередні угоди на 90% офісних площ).
Наскільки мені відомо, ні в першому, ні в другому випадку - опції інвестувати в офісні площі немає. Якщо цікавить тема інвестиції в офіси, то з того, що я бачив: https://kristal.lviv.ua/