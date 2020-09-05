Ціни на оренду ракетою в гору?!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:06
В зв'язку з подіями в Білорусі звідти перебрались 300 ІТшніків в Україну.
Ціни на оренду ракетою в гору?!
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші.
На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:10
Це вже будують в найкращому районі Львова - Франківському. На чудовій вулиці Стрийській навпроти Стрийського парку і в 5 хвилинах пехотой від парку Культури
Тільки я не зрозумів, вони що зібрались продавати офіси?
Я думав, що офіси вони хотіли тільки здавати...Хм...
Мабудь криза вдарила сильно, і до речі, щось цей проект дуже довго реалізують (((([/quote]
Воно біля податкової, між податковою та Луганською, якщо не помиляюсь. Проект щось дуже застряг, прогресу не видно вже кілька років.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:08
Ви читали оце?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:24
Реалізацію відклали до кращих часів.
Пусткою стоїть уже здане, а те, що мають ще здавати, немає за що закінчити і кому впарити
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:25
у Київ також перебрались, але це крапля в морі...
а ще у Прибалтику і Туреччину
Додано: Нед 06 вер, 2020 23:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
greenozon, change_pm, dinozavrik, jump
Щодо Lviv Tech.City, то новина на їх сайті говорить лише про те, що їх бізнес-центр було включено в брошюру Invest in Lviv, чисто маркетинговий матеріал, який є частиною промоції Львова. Таке собі запрошення для закордонних бізнесменів відкривати свої представництва у Львові.
Коротка передісторія. Львів вже багато років потерпає від браку якісних офісних площ, і це суттєво знижувало інвестиційну привабливість міста (про що писалося у відповідних аналітичних звітах). Власне включення інформації в цю брошюру, це спроба показати, що проблема нестачі якісних офісів вирішується, а не про те, що їх можна викупати.
Lviv Tech.City - це проект Хмельницького ("побратим" UNIT City в Києві), там зараз в роботі перша черга, з планами запуску літом 2021 (не знаю, як на них вплинув карантин, але з огляду на ціни, які вони світять, то вони не сильно переживають за вакантність). Далі там плани на ще пару офісних будівель, ну і житло, куди ж без нього (це забудова території заводу Львівприлад).
Між податковою і Луганською планується інший бізнес-парк - Innovation District IT Park. Це проект Львівського ІТ Кластеру. Там зараз йдуть підготовчі роботи, з планами на запуск в 2022 році, але там з першої черги вже майже все розібрано (підписані попередні угоди на 90% офісних площ).
Наскільки мені відомо, ні в першому, ні в другому випадку - опції інвестувати в офісні площі немає. Якщо цікавить тема інвестиції в офіси, то з того, що я бачив:
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
Та той чейндж_пієм знає про цей сіті і має багато сподівань на його закінчення, а воно все ніяк!!!!
Маю там кахвалірку в 5 мінутах пехотой, то хочу чи сі здати ойтішнегу з Техсіті, чи то задорого напарити тому ж ойтішнегу, чи може за допомогою тієї кахвалірки траспортуватись в 3тю РП і славне місто Лемберг!
Ось вам в лєнту фотос з парку на Lviv Tech.City (фотос не мій, просто зробила ДОБРА людина!)
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