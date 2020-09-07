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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 549550551552>
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах)
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!

Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші.
На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:10

  change_pm написав:А де саме це хочуть збудувати?


https://www.investinlviv.com/wp-content ... MAIL_2.pdf[/quote]
Це вже будують в найкращому районі Львова - Франківському. На чудовій вулиці Стрийській навпроти Стрийського парку і в 5 хвилинах пехотой від парку Культури :)

Тільки я не зрозумів, вони що зібрались продавати офіси?
Я думав, що офіси вони хотіли тільки здавати...Хм...

Мабудь криза вдарила сильно, і до речі, щось цей проект дуже довго реалізують (((([/quote]
Воно біля податкової, між податковою та Луганською, якщо не помиляюсь. Проект щось дуже застряг, прогресу не видно вже кілька років.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:08

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:Бо для мене наочно - ЦЕ ФАРБОЮ РОЗМІЧЕНА БРУКІВКА(ну ще має загальний дах)
А тут(в Ременеві) ПОВНОЦІННА КВАРТИРА З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ!!!
Ну, на пару копійок дорожча, але ПОВНОЦІННА КВАРТИРА!!! Ще й на чистому/незагазованому повітрі!!!

Для забудовника поставити кілька стін з газобетену і розділити на квартири чи не розділяти - ціна за м2 поверху майже та сама, особливо якщо врахувати кількість площі котра повинна залишитись під заїзд/виїзд%. Спільні коридори в поверхах там де квартири - набагато менші.
На рахунок квартир в Ременові - все впирається в вартість землі. Там - вона майже безкоштовна і будуть низькоповерхову забудову - котра простіша і можна ліфт не ставити, у Львові за адеккватну ділянку під багатоповерхівку - пів ляма і дальше

Ви читали оце?
  Долярчик написав:
  jump написав:читаючи опуси Долярчика мені постійно здається, що їх пописує школяр, який абсолютно далекий від реалій життя у Львові і поза Львовом

Хлопаки, та що ви прецепились до того, що не потрібно?!!!
Я все прекрасно розумію!!!

Просто ще раз - там в контексті я наголошував про те, що часто триндять "експерДи" і деякі деректори забудовників - що так і так - подорожчали будматеріали і тому зросли ціни на новобуди!

Тому я хотів показати, що наприклад, в Ременеві - мабуть, халявні будматеріали :) а у Львові - позолочені! :)

А на рахунок підземного паркінгу - так, розумію, там система пожежогасіння дорога.... АЛЕ, більше нічого такого - вдарили б ще два поверхи вгору і все б їм(забудовникам) окупилося з вершком!
(а то зробили один під'їзд на 10 поверхів, а 2 на 8пов. під якими і зробили паркінг. То нащо були ті вигибони - вдарте всі під'їзди по 10пов. і все ок буде! - а не плачі, що паркінг дорого обійшовся! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:24

  greenozon написав:ІНвест-ідея
https://www.lviv-tech.city/newsroom/

Реалізацію відклали до кращих часів.
Пусткою стоїть уже здане, а те, що мають ще здавати, немає за що закінчити і кому впарити
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:25

  Bolt написав:В зв'язку з подіями в Білорусі звідти перебрались 300 ІТшніків в Україну.
https://wyborcza.pl/7,75399,26273166,fi ... 2-L.1.maly
Ціни на оренду ракетою в гору?!


у Київ також перебрались, але це крапля в морі...
а ще у Прибалтику і Туреччину
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

greenozon, change_pm, dinozavrik, jump

Щодо Lviv Tech.City, то новина на їх сайті говорить лише про те, що їх бізнес-центр було включено в брошюру Invest in Lviv, чисто маркетинговий матеріал, який є частиною промоції Львова. Таке собі запрошення для закордонних бізнесменів відкривати свої представництва у Львові.

Коротка передісторія. Львів вже багато років потерпає від браку якісних офісних площ, і це суттєво знижувало інвестиційну привабливість міста (про що писалося у відповідних аналітичних звітах). Власне включення інформації в цю брошюру, це спроба показати, що проблема нестачі якісних офісів вирішується, а не про те, що їх можна викупати.

Lviv Tech.City - це проект Хмельницького ("побратим" UNIT City в Києві), там зараз в роботі перша черга, з планами запуску літом 2021 (не знаю, як на них вплинув карантин, але з огляду на ціни, які вони світять, то вони не сильно переживають за вакантність). Далі там плани на ще пару офісних будівель, ну і житло, куди ж без нього (це забудова території заводу Львівприлад).

Між податковою і Луганською планується інший бізнес-парк - Innovation District IT Park. Це проект Львівського ІТ Кластеру. Там зараз йдуть підготовчі роботи, з планами на запуск в 2022 році, але там з першої черги вже майже все розібрано (підписані попередні угоди на 90% офісних площ).

Наскільки мені відомо, ні в першому, ні в другому випадку - опції інвестувати в офісні площі немає. Якщо цікавить тема інвестиції в офіси, то з того, що я бачив: https://kristal.lviv.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58

  Coder написав:greenozon, change_pm, dinozavrik, jump

Щодо Lviv Tech.City, то новина на їх сайті говорить лише про те, що їх бізнес-центр було включено в брошюру Invest in Lviv, чисто маркетинговий матеріал, який є частиною промоції Львова. Таке собі запрошення для закордонних бізнесменів відкривати свої представництва у Львові.

Lviv Tech.City - це проект Хмельницького ("побратим" UNIT City в Києві), там зараз в роботі перша черга, з планами запуску літом 2021 (не знаю, як на них вплинув карантин, але з огляду на ціни, які вони світять, то вони не сильно переживають за вакантність). Далі там плани на ще пару офісних будівель, ну і житло, куди ж без нього (це забудова території заводу Львівприлад).

Та той чейндж_пієм знає про цей сіті і має багато сподівань на його закінчення, а воно все ніяк!!!!

Маю там кахвалірку в 5 мінутах пехотой, то хочу чи сі здати ойтішнегу з Техсіті, чи то задорого напарити тому ж ойтішнегу, чи може за допомогою тієї кахвалірки траспортуватись в 3тю РП і славне місто Лемберг! :lol:

Ось вам в лєнту фотос з парку на Lviv Tech.City (фотос не мій, просто зробила ДОБРА людина!)

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:11

Біля Forum Lviv збудують новий ТРЦ та офісні будівлі

У понеділок, 7 вересня, депутати Львівської міськради погодили будівництво низки нових будівель біля ТРЦ Forum Lviv. За відповідне рішення проголосував 41 депутат.

Як вказано у детальному плані території (ДПТ) у районі вулиць Газової, Куліша, Балабана та Джерельної, поблизу ТРЦ Forum Lviv заплановано будівництво двох житлових комплексів, торгово-офісних будівель та нового торгово-розважального центру. Детальнішої інформації щодо площі майбутнього ТРЦ чи торгово-офісних будівель поки немає.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:00

На місці колишньої автобази на вул. Кульпарківській у Львові планують збудувати житлово-офісний комплекс. Під час засідання сесії 7 вересня депутати дозволили змінити призначення земельної ділянки під це будівництво компанії, пов'язаній із депутатом ЛМР Остапом Доскічем.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану на перетині вулиць Кульпарківська і Садова, фактично навпроти ЖК «Парус City». Під час засідання сесії 7 вересня депутати дозволили ТзОВ «Тібет» змінити цільове призначення території на вул. Кульпарківській, 96 з земель промисловості, транспорту і зв’язку до земель житлової і громадської забудови.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan
Був сьогодні на цій будові. Однуха зі здачею у 22му 23000 баксів.
Якість ніби ок. Через дорогу ліцей, трохи далі садочок є.
Думаю.
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