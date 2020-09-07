Додано: Нед 06 вер, 2020 23:07

Щодо Lviv Tech.City, то новина на їх сайті говорить лише про те, що їх бізнес-центр було включено в брошюру Invest in Lviv, чисто маркетинговий матеріал, який є частиною промоції Львова. Таке собі запрошення для закордонних бізнесменів відкривати свої представництва у Львові.Коротка передісторія. Львів вже багато років потерпає від браку якісних офісних площ, і це суттєво знижувало інвестиційну привабливість міста (про що писалося у відповідних аналітичних звітах). Власне включення інформації в цю брошюру, це спроба показати, що проблема нестачі якісних офісів вирішується, а не про те, що їх можна викупати.Lviv Tech.City - це проект Хмельницького ("побратим" UNIT City в Києві), там зараз в роботі перша черга, з планами запуску літом 2021 (не знаю, як на них вплинув карантин, але з огляду на ціни, які вони світять, то вони не сильно переживають за вакантність). Далі там плани на ще пару офісних будівель, ну і житло, куди ж без нього (це забудова території заводу Львівприлад).Між податковою і Луганською планується інший бізнес-парк - Innovation District IT Park. Це проект Львівського ІТ Кластеру. Там зараз йдуть підготовчі роботи, з планами на запуск в 2022 році, але там з першої черги вже майже все розібрано (підписані попередні угоди на 90% офісних площ).Наскільки мені відомо, ні в першому, ні в другому випадку - опції інвестувати в офісні площі немає. Якщо цікавить тема інвестиції в офіси, то з того, що я бачив: