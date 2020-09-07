|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:14
fis написав:
http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan
Був сьогодні на цій будові. Однуха зі здачею у 22му 23000 баксів.
Якість ніби ок. Через дорогу ліцей, трохи далі садочок є.
Думаю.
відлистайте назад.
є купа відгуків по ГЖБуду
поганих і ще гірших
Кастелівка цвіте і пахне?
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:18
jump написав: fis написав:
http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan
Був сьогодні на цій будові. Однуха зі здачею у 22му 23000 баксів.
Якість ніби ок. Через дорогу ліцей, трохи далі садочок є.
Думаю.
відлистайте назад.
є купа відгуків по ГЖБуду
поганих і ще гірших
Кастелівка цвіте і пахне?
Ціна метра? Я міг по 500 взяти,але щось мені не до вподоби...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1314
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:36
jump
Знайшов лише погані відгуки про будинок на героїв УПА.
На цій будові теж є дивні рішення, але не у всіх квартирах. Ту, що я розглядаю не мала би бути проблемною.
Біше цікавить які в них справи з мережами.Бо це околиця і все тре підводити. Але я щось не побачив там ніяких земляних робіт по каналізації і газу.
-
fis
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:37
-
fis
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:39
Кастелівка цвіте і пахне?
А вже ж!
-
fis
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:51
Це нижче ціни яку ставлять менеджери ,по 600. Ну в мінусі точно не будете
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1314
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:57
Ethereum
там є і дорожче
-
fis
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1144
|132666
|
|
|7540
|893655
|
Вів 08 вер, 2020 14:47
Frant
|
|5
|4642
|
|