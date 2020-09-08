відлистайте назад.
є купа відгуків по ГЖБуду
поганих і ще гірших
Кастелівка цвіте і пахне?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:14
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:18
Ціна метра? Я міг по 500 взяти,але щось мені не до вподоби...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:36
jump
Знайшов лише погані відгуки про будинок на героїв УПА.
На цій будові теж є дивні рішення, але не у всіх квартирах. Ту, що я розглядаю не мала би бути проблемною.
Біше цікавить які в них справи з мережами.Бо це околиця і все тре підводити. Але я щось не побачив там ніяких земляних робіт по каналізації і газу.
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:37
Ethereum
23000 за 40,5 метрів
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:51
Це нижче ціни яку ставлять менеджери ,по 600. Ну в мінусі точно не будете
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що то таке - тільки в задуп'ї привабливі ціни!
Невже нормальних варіантів немає, які б не перевищували 700дол/м2 і здача - щонайпізніше, весна 2021?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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