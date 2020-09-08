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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:14

  fis написав:http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan
Був сьогодні на цій будові. Однуха зі здачею у 22му 23000 баксів.
Якість ніби ок. Через дорогу ліцей, трохи далі садочок є.
Думаю.


відлистайте назад.
є купа відгуків по ГЖБуду
поганих і ще гірших :shock:

Кастелівка цвіте і пахне? :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:18

  jump написав:
  fis написав:http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan
Був сьогодні на цій будові. Однуха зі здачею у 22му 23000 баксів.
Якість ніби ок. Через дорогу ліцей, трохи далі садочок є.
Думаю.


відлистайте назад.
є купа відгуків по ГЖБуду
поганих і ще гірших :shock:

Кастелівка цвіте і пахне? :D


Ціна метра? Я міг по 500 взяти,але щось мені не до вподоби... :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:36

jump
Знайшов лише погані відгуки про будинок на героїв УПА.
На цій будові теж є дивні рішення, але не у всіх квартирах. Ту, що я розглядаю не мала би бути проблемною.
Біше цікавить які в них справи з мережами.Бо це околиця і все тре підводити. Але я щось не побачив там ніяких земляних робіт по каналізації і газу.
fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:37

Ethereum
23000 за 40,5 метрів
http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan
fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:39

Кастелівка цвіте і пахне?

А вже ж!
fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:51

  fis написав:Ethereum
23000 за 40,5 метрів
http://galzhytlobud.com/truskavetska-g1.php#plan


Це нижче ціни яку ставлять менеджери ,по 600. Ну в мінусі точно не будете :D
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:57

Ethereum
там є і дорожче
fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну що то таке - тільки в задуп'ї привабливі ціни!
Невже нормальних варіантів немає, які б не перевищували 700дол/м2 і здача - щонайпізніше, весна 2021?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:38

Варіанти Є завжди. треба їх розгледіти

https://portal.lviv.ua/news/2020/09/08/ ... ntri-lvova
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:54

  fis написав:Ethereum
там є і дорожче


Не рекомендую,написав пп
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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