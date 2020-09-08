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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:26
Долярчик написав:
Ну що то таке - тільки в задуп'ї привабливі ціни!
Невже нормальних варіантів немає, які б не перевищували 700дол/м2 і здача - щонайпізніше, весна 2021?
Вам что,приспичило в этом году куда нибудь вляпаться??Или Вам та квартира впилась именно сейчас??Мировой Кризис на подходе,в стране зеленая кодла двоводит страну до ручки...Терпение.Срыв с тормозов не загорами..Миллиардные недоборы по сборам и печатанье денег..Нужен только щелчок,чтоб курс наипнулся и как снежный ком покатился сметая все на своем пути..Опять раздули этот пузырь на недвиге,на ровном месте...Ковид,бизнеса как такового уже практически нет...Это даже не 2013-2014г..Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
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osafly
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:36
osafly написав:
Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
Так отото!!! +100500!!!
Д.упа вже є по багатьом напрямках, а де ще немає - то буде! - а тут цінники малюють, як нічого і не нема такого... - наче все ок, як в процвітаючій країні!
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Я от-от і теж плюну на це все!
Просто муляють закінчення депозитів взимку, а куди далі гривню вкладати, крім бетону і долярів? - варіантів то ж нема!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:42
Ага, і стартануть з стадії "копаємо ямку котловану" зразу з 30 000, чи 40 000грн/м2?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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