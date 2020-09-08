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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:26

  Долярчик написав:Ну що то таке - тільки в задуп'ї привабливі ціни!
Невже нормальних варіантів немає, які б не перевищували 700дол/м2 і здача - щонайпізніше, весна 2021?


Вам что,приспичило в этом году куда нибудь вляпаться??Или Вам та квартира впилась именно сейчас??Мировой Кризис на подходе,в стране зеленая кодла двоводит страну до ручки...Терпение.Срыв с тормозов не загорами..Миллиардные недоборы по сборам и печатанье денег..Нужен только щелчок,чтоб курс наипнулся и как снежный ком покатился сметая все на своем пути..Опять раздули этот пузырь на недвиге,на ровном месте...Ковид,бизнеса как такового уже практически нет...Это даже не 2013-2014г..Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  osafly написав:Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!

Так отото!!! +100500!!!
Д.упа вже є по багатьом напрямках, а де ще немає - то буде! - а тут цінники малюють, як нічого і не нема такого... - наче все ок, як в процвітаючій країні!
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.

Я от-от і теж плюну на це все!
Просто муляють закінчення депозитів взимку, а куди далі гривню вкладати, крім бетону і долярів? - варіантів то ж нема!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:42

  greenozon написав:Варіанти Є завжди. треба їх розгледіти

https://portal.lviv.ua/news/2020/09/08/ ... ntri-lvova

Ага, і стартануть з стадії "копаємо ямку котловану" зразу з 30 000, чи 40 000грн/м2? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну от як, як на Тополісі, можна було поставити такий конячий цінник, якщо навіть, зовнішні стіни збудували з овноблоків?!!!
Ще й здача через рік(хоч що там можна цілий рік робити? - до весни спокійно здати можна) Але, ріелці такі, що й цей термін затягнуть! :)
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Народ, а що у Львові наразі +12 :?:

Холодно блін!

зі. Проект, який будуть будувати в центрі Львова - супер :!:
Цікаво, хто буде будувати? Сподіваюсь не Ріел чи Галжитлобув, не Карпатбуд, і не Інтергал.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:15

У Львові забудовника звинуватили в руйнуванні житлового будинку. Відео та документи
У Львові будівельна компанія "Інтергал-Буд" разом із замовником "Патриаком" при будівництві зруйнували схил, що призвело до появи величезних тріщин в житловому будинку по сусідству з будівництвом.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u ... umenti.htm
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