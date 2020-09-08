Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Ну що то таке - тільки в задуп'ї привабливі ціни! Невже нормальних варіантів немає, які б не перевищували 700дол/м2 і здача - щонайпізніше, весна 2021?
Вам что,приспичило в этом году куда нибудь вляпаться??Или Вам та квартира впилась именно сейчас??Мировой Кризис на подходе,в стране зеленая кодла двоводит страну до ручки...Терпение.Срыв с тормозов не загорами..Миллиардные недоборы по сборам и печатанье денег..Нужен только щелчок,чтоб курс наипнулся и как снежный ком покатился сметая все на своем пути..Опять раздули этот пузырь на недвиге,на ровном месте...Ковид,бизнеса как такового уже практически нет...Это даже не 2013-2014г..Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
osafly написав:Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
Так отото!!! +100500!!! Д.упа вже є по багатьом напрямках, а де ще немає - то буде! - а тут цінники малюють, як нічого і не нема такого... - наче все ок, як в процвітаючій країні! Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Я от-от і теж плюну на це все! Просто муляють закінчення депозитів взимку, а куди далі гривню вкладати, крім бетону і долярів? - варіантів то ж нема!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ага, і стартануть з стадії "копаємо ямку котловану" зразу з 30 000, чи 40 000грн/м2?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ну от як, як на Тополісі, можна було поставити такий конячий цінник, якщо навіть, зовнішні стіни збудували з овноблоків?!!! Ще й здача через рік(хоч що там можна цілий рік робити? - до весни спокійно здати можна) Але, ріелці такі, що й цей термін затягнуть!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
У Львові забудовника звинуватили в руйнуванні житлового будинку. Відео та документи У Львові будівельна компанія "Інтергал-Буд" разом із замовником "Патриаком" при будівництві зруйнували схил, що призвело до появи величезних тріщин в житловому будинку по сусідству з будівництвом. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u ... umenti.htm