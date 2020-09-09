Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 01:03
Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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