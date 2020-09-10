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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 01:03
fis написав:jump
Трускавецьку при бажанні є куди розширяти на відміну від Малоголосківської. Плюс виїзд з міста на Карпати чи Польщу не далеко. Звісно, що в центрі краще:). Але південна частина міста веселіше мені здається.
Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24
Ethereum написав:
Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
Нє, маю на увазі Франківський район.
Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо.
Думаю.
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fis
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:40
fis написав: Ethereum написав:
Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
Нє, маю на увазі Франківський район.
Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде
. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо.
Думаю.
Скільки метрів?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:42
У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.
Буду чекати білорусів, може їм продам?
зі. ремонт і сдавати не хочу...
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