Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 01:03
Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:40
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:42
У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.
Буду чекати білорусів, може їм продам?
зі. ремонт і сдавати не хочу...
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:11
Ви наївний
В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя
В конкуренції за таланти з Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Великобританією, США, Естонією (переважно саме в ці країни переїжджають українські ІТ-фахівці) Україні поки нема що запропонувати, крім найнижчої на ринку ставки оподаткування заробітної плати.
На відміну від перелічених країн, у нас зношена і застаріла інфраструктура системи освіти, охорони здоров’я, транспортна система деградує, правоохоронна і судова система корумповані, складна екологічна ситуація, на Сході країни відбуваються військові дії.
Разом з тим, не зважаючи на очевидний дисбаланс в конкурентних перевагах України в порівнянні з розвиненими країнами, український парламент і уряд роками не полишають спроб змінити порядок оподаткування заробітної плати ІТ-фахівців в бік збільшення ставки оподаткування.
Польща видала білорусам 234 візи в рамках програми солідарності
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