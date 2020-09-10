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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 01:03

  fis написав:jump
Трускавецьку при бажанні є куди розширяти на відміну від Малоголосківської. Плюс виїзд з міста на Карпати чи Польщу не далеко. Звісно, що в центрі краще:). Але південна частина міста веселіше мені здається.


Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.

Нє, маю на увазі Франківський район.
Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо.
Думаю.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:40

  fis написав:
  Ethereum написав:Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.

Нє, маю на увазі Франківський район.
Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо.
Думаю.

Скільки метрів?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:42

У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.

Буду чекати білорусів, може їм продам?

зі. ремонт і сдавати не хочу...
change_pm
 
Повідомлень: 2110
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Скільки метрів?

33
fis
 
Повідомлень: 291
З нами з: 06.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:11

  change_pm написав:У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.

Буду чекати білорусів, може їм продам?

зі. ремонт і сдавати не хочу...

Ви наївний :oops:
В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя
В конкуренції за таланти з Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Великобританією, США, Естонією (переважно саме в ці країни переїжджають українські ІТ-фахівці) Україні поки нема що запропонувати, крім найнижчої на ринку ставки оподаткування заробітної плати.

На відміну від перелічених країн, у нас зношена і застаріла інфраструктура системи освіти, охорони здоров’я, транспортна система деградує, правоохоронна і судова система корумповані, складна екологічна ситуація, на Сході країни відбуваються військові дії.

Разом з тим, не зважаючи на очевидний дисбаланс в конкурентних перевагах України в порівнянні з розвиненими країнами, український парламент і уряд роками не полишають спроб змінити порядок оподаткування заробітної плати ІТ-фахівців в бік збільшення ставки оподаткування.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/664932/

Польща видала білорусам 234 візи в рамках програми солідарності
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/10/7265981/
jump
 
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