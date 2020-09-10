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fis написав:jump Трускавецьку при бажанні є куди розширяти на відміну від Малоголосківської. Плюс виїзд з міста на Карпати чи Польщу не далеко. Звісно, що в центрі краще:). Але південна частина міста веселіше мені здається.
Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Ethereum написав:Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
Нє, маю на увазі Франківський район. Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо. Думаю.
Ethereum написав:Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
Нє, маю на увазі Франківський район. Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо. Думаю.
change_pm написав:У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.
Буду чекати білорусів, може їм продам?
зі. ремонт і сдавати не хочу...
Ви наївний В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя В конкуренції за таланти з Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Великобританією, США, Естонією (переважно саме в ці країни переїжджають українські ІТ-фахівці) Україні поки нема що запропонувати, крім найнижчої на ринку ставки оподаткування заробітної плати.
На відміну від перелічених країн, у нас зношена і застаріла інфраструктура системи освіти, охорони здоров’я, транспортна система деградує, правоохоронна і судова система корумповані, складна екологічна ситуація, на Сході країни відбуваються військові дії.
Разом з тим, не зважаючи на очевидний дисбаланс в конкурентних перевагах України в порівнянні з розвиненими країнами, український парламент і уряд роками не полишають спроб змінити порядок оподаткування заробітної плати ІТ-фахівців в бік збільшення ставки оподаткування. https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/664932/
change_pm написав:У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.
Буду чекати білорусів, може їм продам?
зі. ремонт і сдавати не хочу...
Ви наївний В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя В конкуренції за таланти з Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Великобританією, США, Естонією (переважно саме в ці країни переїжджають українські ІТ-фахівці) Україні поки нема що запропонувати, крім найнижчої на ринку ставки оподаткування заробітної плати.
На відміну від перелічених країн, у нас зношена і застаріла інфраструктура системи освіти, охорони здоров’я, транспортна система деградує, правоохоронна і судова система корумповані, складна екологічна ситуація, на Сході країни відбуваються військові дії.
Разом з тим, не зважаючи на очевидний дисбаланс в конкурентних перевагах України в порівнянні з розвиненими країнами, український парламент і уряд роками не полишають спроб змінити порядок оподаткування заробітної плати ІТ-фахівців в бік збільшення ставки оподаткування.
Можливо. Питання в тому, що я ставлю на дуже негативний сценарій.
В цьому негативі є позитив для власників нерухомості у Львові через величезний можливий попит.
зі. Звичайно, може все піти по кращому сценарію, тоді нерухомість в ціні не виросте, а впаде, бо додаткового потиту не буде.
sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
туристи, бачу в місті кожного року
п.с. позичив з Київської гілки: "у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую. Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни. Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают"
Востаннє редагувалось jump в П'ят 11 вер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
туристи, бачу в місті кожного року
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр