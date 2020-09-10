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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 552553554555>
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 01:03

  fis написав:jump
Трускавецьку при бажанні є куди розширяти на відміну від Малоголосківської. Плюс виїзд з міста на Карпати чи Польщу не далеко. Звісно, що в центрі краще:). Але південна частина міста веселіше мені здається.


Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.

Нє, маю на увазі Франківський район.
Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо.
Думаю.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:40

  fis написав:
  Ethereum написав:Ви маєте на увазі Сихів? Там міні місто.

Нє, маю на увазі Франківський район.
Сьогодні зарезервував студію в Національному. 30,5 тис вийде. Там не дуже гарна сторона - на захід. Вікно на завод виходить. Але в перспективі той завод знесуть можливо.
Думаю.

Скільки метрів?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:42

У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.

Буду чекати білорусів, може їм продам?

зі. ремонт і сдавати не хочу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Скільки метрів?

33
fis
 
Повідомлень: 291
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:11

  change_pm написав:У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.

Буду чекати білорусів, може їм продам?

зі. ремонт і сдавати не хочу...

Ви наївний :oops:
В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя
В конкуренції за таланти з Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Великобританією, США, Естонією (переважно саме в ці країни переїжджають українські ІТ-фахівці) Україні поки нема що запропонувати, крім найнижчої на ринку ставки оподаткування заробітної плати.

На відміну від перелічених країн, у нас зношена і застаріла інфраструктура системи освіти, охорони здоров’я, транспортна система деградує, правоохоронна і судова система корумповані, складна екологічна ситуація, на Сході країни відбуваються військові дії.

Разом з тим, не зважаючи на очевидний дисбаланс в конкурентних перевагах України в порівнянні з розвиненими країнами, український парламент і уряд роками не полишають спроб змінити порядок оподаткування заробітної плати ІТ-фахівців в бік збільшення ставки оподаткування.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/664932/

Польща видала білорусам 234 візи в рамках програми солідарності
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/10/7265981/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:49

  jump написав:
  change_pm написав:У мене в новобудові (Франківський р-н) є дві однушки поруч. Можна об"єднати в одну дуже круту 2 бедрум, можна окремо.

Буду чекати білорусів, може їм продам?

зі. ремонт і сдавати не хочу...

Ви наївний :oops:
В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя
В конкуренції за таланти з Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Великобританією, США, Естонією (переважно саме в ці країни переїжджають українські ІТ-фахівці) Україні поки нема що запропонувати, крім найнижчої на ринку ставки оподаткування заробітної плати.

На відміну від перелічених країн, у нас зношена і застаріла інфраструктура системи освіти, охорони здоров’я, транспортна система деградує, правоохоронна і судова система корумповані, складна екологічна ситуація, на Сході країни відбуваються військові дії.

Разом з тим, не зважаючи на очевидний дисбаланс в конкурентних перевагах України в порівнянні з розвиненими країнами, український парламент і уряд роками не полишають спроб змінити порядок оподаткування заробітної плати ІТ-фахівців в бік збільшення ставки оподаткування.

Можливо. Питання в тому, що я ставлю на дуже негативний сценарій.

В цьому негативі є позитив для власників нерухомості у Львові через величезний можливий попит.

зі. Звичайно, може все піти по кращому сценарію, тоді нерухомість в ціні не виросте, а впаде, бо додаткового потиту не буде.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:24

  sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.


туристи, бачу в місті кожного року

п.с.
позичив з Київської гілки:
"у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую.
Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни.
Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают"
Востаннє редагувалось jump в П'ят 11 вер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:21

  jump написав:
  sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.


туристи, бачу в місті кожного року

Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)
change_pm
 
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