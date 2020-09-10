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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:25
change_pm написав: jump написав:
туристи
sailed написав:
Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
, бачу в місті кожного року
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
мало, думаю 4тис/кв буде норм
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jump
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