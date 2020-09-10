RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:25

  change_pm написав:
  jump написав:
  sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.


туристи, бачу в місті кожного року

Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)


мало, думаю 4тис/кв буде норм :lol:
jump
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 18.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.
fis
 
Повідомлень: 292
З нами з: 06.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:18

  fis написав:Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.



вул. Стрийська, 45
Львів Сихівський р-н
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%96%D0%B2


Новобудова, Львів, Трускавецька

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova ... ul-naukova
jump
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 18.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 552553554555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], jump, Libo і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 755, 756, 757
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7564 898251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 08:03
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 113, 114, 115
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1146 133791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 15:49
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4664
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.