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sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
туристи, бачу в місті кожного року
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр