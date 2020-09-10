Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:25
change_pm написав: jump написав: sailed написав:
Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
туристи
, бачу в місті кожного року
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
мало, думаю 4тис/кв буде норм
jump
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:10
Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.
fis
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:18
fis написав:
Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.
вул. Стрийська, 45
Львів Сихівський р-н
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%96%D0%B2
Новобудова, Львів, Трускавецька
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova ... ul-naukova
jump
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:36
change_pm написав:
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
jump написав:
мало, думаю
4тис/кв буде норм
Жарти жартами, але якщо Київ поїде у Львів, то може і 4 побачимо.
Ну, після девальвації бакса звичайно...
change_pm
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:36
Я в курсі. По трускаівецькій ще чекаю копії дозволів ідключення до мереж. Поки Національнийв пріоритеті.
fis
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