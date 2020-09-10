change_pm написав:
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
мало, думаю 4тис/кв буде норм
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:25
мало, думаю 4тис/кв буде норм
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:18
вул. Стрийська, 45
Львів Сихівський р-н
Новобудова, Львів, Трускавецька
Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:36
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:36
Я в курсі. По трускаівецькій ще чекаю копії дозволів ідключення до мереж. Поки Національнийв пріоритеті.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:26
Колеги-айтішнеги після роботи (тимчасової) у Швейцарії та Німеччині у захваті від тамтешніх порядків, рівня життя і бажають туди. Єдине, що наголошували на дороговизну життя...
Київ, якщо кудись поїде, то одразу на захід...
те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях
ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста
місто стає усе незатишнішим...
їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України.
Тепер у Львові усюди чую кацапський..
Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах"
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??
+50грн !
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