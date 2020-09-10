Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
туристи, бачу в місті кожного року
Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
change_pm написав:Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
jump написав:мало, думаю 4тис/кв буде норм
Жарти жартами, але якщо Київ поїде у Львів, то може і 4 побачимо. Ну, після девальвації бакса звичайно...
Колеги-айтішнеги після роботи (тимчасової) у Швейцарії та Німеччині у захваті від тамтешніх порядків, рівня життя і бажають туди. Єдине, що наголошували на дороговизну життя...
Київ, якщо кудись поїде, то одразу на захід...
те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях
ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста
місто стає усе незатишнішим... їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України. Тепер у Львові усюди чую кацапський..
Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося По русифікованих містах"
change_pm написав:Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр
jump написав:мало, думаю 4тис/кв буде норм
Жарти жартами, але якщо Київ поїде у Львів, то може і 4 побачимо. Ну, після девальвації бакса звичайно...
Колеги-айтішнеги після роботи (тимчасової) у Швейцарії та Німеччині у захваті від тамтешніх порядків, рівня життя і бажають туди. Єдине, що наголошували на дороговизну життя...
Київ, якщо кудись поїде, то одразу на захід...
те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях
ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста
місто стає усе незатишнішим... їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України. Тепер у Львові усюди чую кацапський..
Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося По русифікованих містах"
Вже навіть не смішно. В центрі їздив хвилин п'ятнадцять поки зміг припаркувати машину. Зранку тянучка до Львова починається від кільця перед Сокільниками(по Кульпі). Останнім часом якщо тре в магазин, чи банк, тощо то їду до Пустомитів.