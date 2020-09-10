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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 553554555556>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:25

  change_pm написав:
  jump написав:
  sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.


туристи, бачу в місті кожного року

Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)


мало, думаю 4тис/кв буде норм :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:18

  fis написав:Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.



вул. Стрийська, 45
Львів Сихівський р-н
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%96%D0%B2


Новобудова, Львів, Трускавецька

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova ... ul-naukova
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:36

  change_pm написав:Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)

  jump написав:мало, думаю 4тис/кв буде норм :lol:

Жарти жартами, але якщо Київ поїде у Львів, то може і 4 побачимо.
Ну, після девальвації бакса звичайно...
:D
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:36

  jump написав:
  fis написав:Авалон холійдей можна взяти за 24000 однушку. Але це знову Сокільники. Але майже збудовано. Невелика поверховість. Щось мені ті Сокільники не дають спокою.



вул. Стрийська, 45
Львів Сихівський р-н
https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%96%D0%B2


Новобудова, Львів, Трускавецька

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova ... ul-naukova


Я в курсі. По трускаівецькій ще чекаю копії дозволів ідключення до мереж. Поки Національнийв пріоритеті.
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:26

  change_pm написав:
  change_pm написав:Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)

  jump написав:мало, думаю 4тис/кв буде норм :lol:

Жарти жартами, але якщо Київ поїде у Львів, то може і 4 побачимо.
Ну, після девальвації бакса звичайно...
:D


Колеги-айтішнеги після роботи (тимчасової) у Швейцарії та Німеччині у захваті від тамтешніх порядків, рівня життя і бажають туди. Єдине, що наголошували на дороговизну життя...

Київ, якщо кудись поїде, то одразу на захід...

те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..

+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях :shock:

ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста :|

місто стає усе незатишнішим...
їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України.
Тепер у Львові усюди чую кацапський..

Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах"
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..


аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:24

  greenozon написав:
  jump написав:а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..


аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??

Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:27

  jump написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)

  jump написав:мало, думаю 4тис/кв буде норм :lol:

Жарти жартами, але якщо Київ поїде у Львів, то може і 4 побачимо.
Ну, після девальвації бакса звичайно...
:D


Колеги-айтішнеги після роботи (тимчасової) у Швейцарії та Німеччині у захваті від тамтешніх порядків, рівня життя і бажають туди. Єдине, що наголошували на дороговизну життя...

Київ, якщо кудись поїде, то одразу на захід...

те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..

+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях :shock:

ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста :|

місто стає усе незатишнішим...
їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України.
Тепер у Львові усюди чую кацапський..

Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах"

Вже навіть не смішно. В центрі їздив хвилин п'ятнадцять поки зміг припаркувати машину. Зранку тянучка до Львова починається від кільця перед Сокільниками(по Кульпі). Останнім часом якщо тре в магазин, чи банк, тощо то їду до Пустомитів.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:44

  Bolt написав:
  greenozon написав:
  jump написав:а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..


аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??

Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.


Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...
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