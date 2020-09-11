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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56

  jump написав:а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..


аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??[/quote]
Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.[/quote]

Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...[/quote]
Голос , наскільки я чув , проект Пінчука?!.Чи він просто мусив від когось висуватись згідно законодавства?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:19

  Bolt написав:
  jump написав:а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..


аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??

Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.[/quote]

Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...[/quote]
Голос , наскільки я чув , проект Пінчука?!.Чи він просто мусив від когось висуватись згідно законодавства?[/quote]

Ну при чому тут: чув дзвін ,не знаю де він. А Сорос там не спонсор? І чим він поганий? Чи краще Медведчук спонсор? Чи за майбутнє??
Я нікого не агітую,просто знаю що нормальна людина. Система зараз партійна ,це все для того щоб олігархи купляли партії та ТБ. А інші "бізнесмени" кричали Україна це ми :D Чекає важке майбутнє...
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 11:16

  Долярчик написав:
  osafly написав:Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!

Так отото!!! +100500!!!
Д.упа вже є по багатьом напрямках, а де ще немає - то буде! - а тут цінники малюють, як нічого і не нема такого... - наче все ок, як в процвітаючій країні!
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.

Я от-от і теж плюну на це все!
Просто муляють закінчення депозитів взимку, а куди далі гривню вкладати, крім бетону і долярів? - варіантів то ж нема!

Пипл хавает
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:13

  Долярчик написав:Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.

Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:33

  jump написав:те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..

+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях

ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста

місто стає усе незатишнішим...
їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України.
Тепер у Львові усюди чую кацапський..

Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах"

Тарас Чубай пел об этом давно - а Вы только заметили?
И виноваты конечно же "зеленые"? 99% из них - в любой момент перекрасятся в любой цвет.
Это результат деградации десятилетиями, и показушного "патриотизма"
Одевать вышиваночку, и ходить в церкву - и при этом ездить на заработки подальше от любимой Батькивщины, в т.ч. к "агрессору"(с). Перетаскивать семьи заграницу и/или делать запасные паспорта. Контрабасить и тащить всё, что плохо лежит (лес, бурштын, землю и т.д.)

Даже ар-мов-ір-ный гэть-мэн со своей церковью и томосом - и тот русскоязычный. А его дети так вообще "понимают со словарём"


  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.

Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.


Украинский "патриотизм" и "диверсификация" - это одно и то же :)

А "панам" Львов зачем? Чтоб вильнолюди превратили Варшаву или Краков в такой же Львов-2 ?
Их вполне устраивает, когда рабочая сила находится за забором. И заодно можно контрабасить в обе стороны. А если представить, что границы нет - то контрабасить не получится
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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