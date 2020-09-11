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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56
jump написав:
а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??[/quote]
Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.[/quote]
Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...[/quote]
Голос , наскільки я чув , проект Пінчука?!.Чи він просто мусив від когось висуватись згідно законодавства?
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Bolt
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Додано: Суб 12 вер, 2020 00:19
Bolt написав: jump написав:
а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??
Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.[/quote]
Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...[/quote]
Голос , наскільки я чув , проект Пінчука?!.Чи він просто мусив від когось висуватись згідно законодавства?[/quote]
Ну при чому тут: чув дзвін ,не знаю де він. А Сорос там не спонсор? І чим він поганий? Чи краще Медведчук спонсор? Чи за майбутнє??
Я нікого не агітую,просто знаю що нормальна людина. Система зараз партійна ,це все для того щоб олігархи купляли партії та ТБ. А інші "бізнесмени" кричали Україна це ми
Чекає важке майбутнє...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 11:16
Долярчик написав: osafly написав:
Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
Так отото!!! +100500!!!
Д.упа вже є по багатьом напрямках, а де ще немає - то буде! - а тут цінники малюють, як нічого і не нема такого... - наче все ок, як в процвітаючій країні!
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Я от-от і теж плюну на це все!
Просто муляють закінчення депозитів взимку, а куди далі гривню вкладати, крім бетону і долярів? - варіантів то ж нема!
Пипл хавает
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:13
Долярчик написав:
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:33
jump написав:
те, що робиться зараз у Львові є схожим на якийсь колапс міста. Якщо виграє вибори доля, він же четвертак, хрунь, сонцесяйний, дрійцьо - місту прийде гаплик, а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
+ до влади прийдуть долярчикові слуги народу уже на місцевих рівнях
ось і настане пора львівянам тікати з рідного міста
місто стає усе незатишнішим...
їздив у відрядження-центр, схід, дивувався кацапізацією України.
Тепер у Львові усюди чую кацапський..
Як співав Тарас Чубай (Плач Єремії): "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах"
Тарас Чубай пел об этом давно - а Вы только заметили?
И виноваты конечно же "зеленые"? 99% из них - в любой момент перекрасятся в любой цвет.
Это результат деградации десятилетиями, и показушного "патриотизма"
Одевать вышиваночку, и ходить в церкву - и при этом ездить на заработки подальше от любимой Батькивщины, в т.ч. к "агрессору"(с). Перетаскивать семьи заграницу и/или делать запасные паспорта. Контрабасить и тащить всё, что плохо лежит (лес, бурштын, землю и т.д.)
Даже ар-мов-ір-ный гэть-мэн со своей церковью и томосом - и тот русскоязычный. А его дети так вообще "понимают со словарём"
Козак-характерник написав: Долярчик написав:
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.
Украинский "патриотизм" и "диверсификация" - это одно и то же
А "панам" Львов зачем? Чтоб вильнолюди превратили Варшаву или Краков в такой же Львов-2 ?
Их вполне устраивает, когда рабочая сила находится за забором. И заодно можно контрабасить в обе стороны. А если представить, что границы нет - то контрабасить не получится
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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