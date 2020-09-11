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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:56
jump написав:
а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??[/quote]
Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.[/quote]
Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...[/quote]
Голос , наскільки я чув , проект Пінчука?!.Чи він просто мусив від когось висуватись згідно законодавства?
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Bolt
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Додано: Суб 12 вер, 2020 00:19
Bolt написав: jump написав:
а він їх виграє. Сихів, Рясне, Левандівка, увесь люмпен буде голосувати за нього..
аргументація?
в мене серед знайомих усі вважають його злодієм
як за такого голосувати??
Значить не всі так рахують. Я теж вважаю його злодієм Синютку також.
Кошулинський кондидат від злодюг зі Свободи. Немає за кого голосувати.[/quote]
Чого немає . Збираюся за Рущишина,Дзигу пам"ятаєте? Принаймні не злодій.
А люмпени долярчиковаті з Рясне будуть за хруня...[/quote]
Голос , наскільки я чув , проект Пінчука?!.Чи він просто мусив від когось висуватись згідно законодавства?[/quote]
Ну при чому тут: чув дзвін ,не знаю де він. А Сорос там не спонсор? І чим він поганий? Чи краще Медведчук спонсор? Чи за майбутнє??
Я нікого не агітую,просто знаю що нормальна людина. Система зараз партійна ,це все для того щоб олігархи купляли партії та ТБ. А інші "бізнесмени" кричали Україна це ми
Чекає важке майбутнє...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 11:16
Долярчик написав: osafly написав:
Ничего нет...с чего такие цены на виртуальные коробки,просто диву даешься...Львов вообще оторвался от реальности.С зимы наблюдал за вариантами...Сейчас бросил нах..как аюсолютно не отвечающее действительности.Ждемс! Рынок должен отрезвиться,очиститься и прийти в сознание,как в 2014!Срочно нужна шокотерапия!!! и она...обязательно будет!
Так отото!!! +100500!!!
Д.упа вже є по багатьом напрямках, а де ще немає - то буде! - а тут цінники малюють, як нічого і не нема такого... - наче все ок, як в процвітаючій країні!
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Я от-от і теж плюну на це все!
Просто муляють закінчення депозитів взимку, а куди далі гривню вкладати, крім бетону і долярів? - варіантів то ж нема!
Пипл хавает
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:13
Долярчик написав:
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:42
Вкладчик1234 написав:
Украинский "патриотизм" и "диверсификация" - это одно и то же
...Ви страждаєте... за те, що я мав щире і правдиве серце, щиро поважав свій рідний край і нарід й з одвертою душою пішов боронити його, не спізнавши, що нарід, особисто наш, український, це сіра маса, яка не тілько не здатна робити сама або допомагати в роботі, а навіть не здатна й гадати про щось гарне, себто про свою кращу долю. Тілько й того, що весь час, як ті гади, шипіли з нор, даючи своє жало, щоб я ним когось кусав, а коли прийшло до гіркого, то вони злякались і во ім’я спасенія своїх маєтків подло віддали мене на кару.
Я коли згадаю, як я вірив на людей і ніс за їх своє молоде життя і нарешті одержав таку дяку, так хочеться проклясти той час і хвилину, в яку я клявся бути оборонцем. Правда, я і вмру оборонцем, але оборонцем не свори зрадників, а оборонцем тої святої ідеї, за яку я голову ніс і кладу її в могилу. “Ну, нічого, моя мука буде комусь наука”.
Історія колись скаже, хто я був і де дівся. Нехай вони живуть, а Ви страждайте, але нехай не забувають, що їхнє життя куплене кров’ю Вашого сина.
І так, любі мої рідні: мамо, брате Олександре і ти, сестро Галю! Може, цей лист буде останнім не тілько в цей час, в ці останні дні, а може бути останнім в моїм цвітущім житті, то ще раз прошу Вас: не плачте й не турбуйтесь.
Не плач, моя рідна мамо,
Так за мною дуже.
Цим ти мені не поможеш,
Тілько тобі хуже.
Ти і так зазнала горя,
Як іще кохала,
Як в колисці позиченій
Мене колихала.
Взагалі історія життя нашої сім’ї тяжка з початку. Мабуть, наша така доля. Ну, нічого, що не є погане, то все лучче. Бажаю Вам, мої рідні, всього найкращого. Міцно жму Ваші руки і гаряче цілую Вас.
Ваш син і брат І. Савченко (Нагірний).
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:49
Козак-характерник написав: Долярчик написав:
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну
. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.
Я, до речі, на це ставлю. Рік дав на цюю дію.
Ну, може помилюсь на 3-6 місяців, але прогноз саме таки!
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:53
change_pm написав: Козак-характерник написав: Долярчик написав:
Якийсь дурдом з цінами на львівські бетонометри.
Це пояснити просто. Для багатьох інвесторів, це як лотерейний квиток на попадання у Європу. Дурдом в політиці, то й дурдом в цінниках західноукраїнських міст. Люди диверсифіковують політичні ризики на випадок державного колапсу. Адже завжди, з історії відомо, потрапити в західну зону окупації краще, ніж у східну
. До речі хрунь, як справжній хамелеон, то розуміє добре і вже лиже дупу польського пана. Одночасно підлизуючи й інші сраки. Теж, диверсифікація.
Я, до речі, на це ставлю. Рік дав на цюю дію.
Ну, може помилюсь на 3-6 місяців, але прогноз саме таки!
Жити в запропонованих обставинах.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:03
Козак-характерник написав:
Жити в запропонованих обставинах.
Очевішче
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:04
Вкладчик1234 написав:
А "панам" Львов зачем? Чтоб вильнолюди превратили Варшаву или Краков в такой же Львов-2 ?
Их вполне устраивает, когда рабочая сила находится за забором. И заодно можно контрабасить в обе стороны. А если представить, что границы нет - то контрабасить не получится
Навіщо? Почитайте польські форуми. Сантіменти...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 14:32
change_pm написав: Козак-характерник написав:
Жити в запропонованих обставинах.
Очевішче
— Та враг їх бери з їх чорною радою, бгате!
— От тобі на! А хіба ж їй не бачиш, звідки сей вітер віє? Се вже коїть не хто, як прокляїущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти згорнувши руки, коли огонь уже підложено і ось туж-туж пожежа схопиться по Вкраїні!
— А що нам, бгате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити або ні в чому хороше походи і й? Слава тобі, господи, буде з нас, поки нашого віку! Я, бувши б тобою, сидів би лучче дома та їв би хліб сіль з упокоєм, аніж мені битись на старіс'іь по далеких дорогах та сваритись із міщанами
.
— Враг возьми мою душу,— закричав із серця Шрам, коли я ждав од Череваня такої речі! Ти Барабаш, а не Черевань!
Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів од сього слова.
— Що ж оце ти сказав, бгатику? — ледві промовив через силу.
— Те,— каже,— що, так як Барабаш казав Хмельницькому:
Ми дачі не даєм,
В військо польське не идем: Не лучче б нам з ляхами,
Мостивими панами,
Мирно проживати,
Аніж піти лугів потирати,
Своїм тілом комарів годувати?
Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре!
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