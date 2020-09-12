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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 08:55
Козак-характерник
Балабол, ти ж обіцявся "скокнути на буржуя", грошей заробити, квартир під оренду накупити.
А що ми бачимо?
Флудьор , гісторик-куманітарій за фахом, пише тут різну куйню. Насипає сміття з Інтернету.
Ти, бгат, того. Перестань людей смішити. До праці, трутень! До реальної важкої праці!
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Додано: Нед 13 вер, 2020 09:10
jump написав: sailed написав:
Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.
туристи, бачу в місті кожного року
п.с.
позичив з Київської гілки:
"у меня с Беларуссии приехали двое "политбеженцев" - дела на них позаводили, решили пересидеть смуту в Киеве. Сняли однуху на Гарматной за 9500 - притом маленькую.
Ни о каких приобретениях речь не идет. Знаю, что они такие не одни.
Максимум о чем придется говорить - это о рынке аренды, притом минчане от наших цен ахреневают"
В Києві для білорусів , насправді, вельми низькі ціни на оренду.
Не забувайте : Україна і Молдавія - найбідніші країни в Європі, і масова орендна ставка 200-400 Дол/міс - є вельми дешевою. Навіть для прибалтів і прляків.
Питання в тому, хто поїде до нас з Білорусії.
Якщо працівники, то це плюс. Проте - а що їм робити в "потужній чавунно-олійній державі"???
Якщо ж "апазіціонери", типу нашого ієзуїта-історика-хамелеона Кузака-Хурактерника, то вони будуть лише просити гранти і вимагати пільг. Жодної реальної продуктивної роботи від таких фруктів - не дочекаєшся!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 13 вер, 2020 10:53
Львівський БатяР написав: Долярчик написав:
Тепер порівнюємо загальний дохід 276К і річний платіж по іпотеці 106К. - як бачимо, далеко не втікає від 30% доходу. А всюди рекомендують, щоб платежі по іпотеці не перевищували 50% доходу, а в ідеалі 30%.
простіше
Ви вище писали, що хочете брати іпотеку на 500к на 1,5роки
!
Якщо так, то за моїми підрахунками за 1,5р треба віддати банку 630к
(де 500к тіло і 130к відсотки, страховки і послуги).
Дохід сімї (з ваших слів)276к/рік або 414к за 1,5роки.
630-414=216к Нехватає
Нехай, щоб полегшити ситуацію, Ви виберете готовий обєкт - швидко (прям миттєво) робите в ньому ремонт (за заначку-подушку) і здаєте за 7к/міс щоб мати додатковий прибуток
7*18=126к
216-126= 90к Нехватає
Ви іпотеку на яку суму і на скільки часу берете ?
Депо дохід банк не враховує. Я так розумію, депозит іде на перший внесок. Так що 24К в рік з доходу викреслюєм.
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