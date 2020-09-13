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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:53

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:Тепер порівнюємо загальний дохід 276К і річний платіж по іпотеці 106К. - як бачимо, далеко не втікає від 30% доходу. А всюди рекомендують, щоб платежі по іпотеці не перевищували 50% доходу, а в ідеалі 30%.

простіше
Ви вище писали, що хочете брати іпотеку на 500к на 1,5роки !
Якщо так, то за моїми підрахунками за 1,5р треба віддати банку 630к (де 500к тіло і 130к відсотки, страховки і послуги).
Дохід сімї (з ваших слів)276к/рік або 414к за 1,5роки.
630-414=216к Нехватає

Нехай, щоб полегшити ситуацію, Ви виберете готовий обєкт - швидко (прям миттєво) робите в ньому ремонт (за заначку-подушку) і здаєте за 7к/міс щоб мати додатковий прибуток
7*18=126к
216-126= 90к Нехватає



Ви іпотеку на яку суму і на скільки часу берете ?

Деподохід банк не враховує. Я так розумію, депозит іде на перший внесок. Так що 24К в рік з доходу викреслюєм.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:37

  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


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Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Спасибо! Так и предпологал. Он меня внешне насторожил, но друзья (тоже понаехи) говорили - классное расположение - Спартак рядом!
Я ищу/присматриваю немного другой формат.
Внешне нравится Гринвуд (Брюховичи), Avalon Lux (в продаже 0 квартир), Park Inn (недешево однако).
Вообщем более клубные дома, но по расположение ХЗ. Наверное нужно ехать и по месту гулять/смотреть.



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