Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:37
Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Спасибо! Так и предпологал. Он меня внешне насторожил, но друзья (тоже понаехи) говорили - классное расположение - Спартак рядом!
Я ищу/присматриваю немного другой формат.
Внешне нравится Гринвуд (Брюховичи), Avalon Lux (в продаже 0 квартир), Park Inn (недешево однако).
Вообщем более клубные дома, но по расположение ХЗ. Наверное нужно ехать и по месту гулять/смотреть.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну все таки вибір зараз великий. На Avalon Flex не зійшлася земля.
Головне доїзд ,школи ,парк ,логістика...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:28
В тому лісі, дачна ділянка 4сотки з будинком 25м, що належали мому діду.Але ХЗ як то приватизувати.Міскьрада ніяк не проголосує виділення землі.
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