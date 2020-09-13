RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:37

  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 323
З нами з: 25.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Спасибо! Так и предпологал. Он меня внешне насторожил, но друзья (тоже понаехи) говорили - классное расположение - Спартак рядом!
Я ищу/присматриваю немного другой формат.
Внешне нравится Гринвуд (Брюховичи), Avalon Lux (в продаже 0 квартир), Park Inn (недешево однако).
Вообщем более клубные дома, но по расположение ХЗ. Наверное нужно ехать и по месту гулять/смотреть.



Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну все таки вибір зараз великий. На Avalon Flex не зійшлася земля.
Головне доїзд ,школи ,парк ,логістика...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:28

  Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.

В тому лісі, дачна ділянка 4сотки з будинком 25м, що належали мому діду.Але ХЗ як то приватизувати.Міскьрада ніяк не проголосує виділення землі.
Bolt
 
Повідомлень: 410
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 554555556557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 758, 759, 760
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7597 903860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 13:43
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 114, 115, 116
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1155 135997
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 13:56
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (150)
15.09.2020 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.