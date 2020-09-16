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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:37

  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Спасибо! Так и предпологал. Он меня внешне насторожил, но друзья (тоже понаехи) говорили - классное расположение - Спартак рядом!
Я ищу/присматриваю немного другой формат.
Внешне нравится Гринвуд (Брюховичи), Avalon Lux (в продаже 0 квартир), Park Inn (недешево однако).
Вообщем более клубные дома, но по расположение ХЗ. Наверное нужно ехать и по месту гулять/смотреть.



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5396669
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну все таки вибір зараз великий. На Avalon Flex не зійшлася земля.
Головне доїзд ,школи ,парк ,логістика...
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:28

  Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.

В тому лісі, дачна ділянка 4сотки з будинком 25м, що належали мому діду.Але ХЗ як то приватизувати.Міскьрада ніяк не проголосує виділення землі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:59

  change_pm написав:
  jump написав:
  sailed написав:Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.


туристи, бачу в місті кожного року

Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр :)



Вже 12 білоруських IT-компаній вирішили "емігрувати" в Латвію

12 білоруських компаній, які представляють галузь інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) та інші технологічні галузі, такі як "зелена" енергетика, перенесли діяльність до Латвії.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міністерство економіки Латвії.

Окремі компанії кваліфікувалися для отримання статусу стартапів в розумінні закону про підтримку діяльності стартапів.

Ці компанії планують перевести в Латвію близько 470 співробітників, в основному представників керівництва і ключових фахівців.

Міністр економіки Яніс Вітенбергс зазначив, що зараз опрацьовуються рішення для того, щоб білоруські компанії, які прийняли таке рішення, могли якнайшвидше перенести свою діяльність в Латвії.

Створено спеціальну команду, в яку входять представники Міністерства економіки та Латвійського агентства інвестицій і розвитку (ЛАІР), які у співпраці з іншими залученими установами в прискореному порядку розглядають заявки білоруських підприємців і пропонують можливі рішення.

Актуальні питання включають видачу тимчасових дозволів на проживання висококваліфікованим фахівцям і членам їх сімей, оформлення т.зв. стартап-віз, відкриття банківських рахунків і ін.

Вітенбергс повідомив, що паралельно ведеться робота з латвійськими фінансовими установами, щоб знайти компроміс і створити "зелений коридор" для заходу іноземних компаній в Латвію.

Повідомляється, що в зв'язку із складною обстановкою в Білорусі на сьогоднішній день поглиблені консультації про перенесення діяльності в Латвію отримали 116 білоруських компаній і приватних осіб.

Ці компанії в Білорусі працевлаштовують понад 4 тис. осіб. Близько 30 з цих компаній працюють в сфері ІКТ, а 25 - у виробництві.

Кілька латвійських самоврядувань також зробили пропозиції білоруським підприємцям, яких обслуговує ЛАІР.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:22

  5396669 написав:
Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Не много не по теме ветки, но есть вопрос?
Что думаете о районе/расположении для жизни ЖК Avalon Flex?


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Доброго дня
Все залежить які у Вас вимоги до життя..
Там спальник, де з інфраструктури тільки Спартак, позаду бачу якийсь ліс але його стан Я х.з. Зранку бувають тянучки в обидві сторони. Як на мене прайс даного ЖК за ту локацію завищений, якщо життєві обставини зміняться і треба буде швидко продати і повернути вкладене, то це буде важко.
Спасибо! Так и предпологал. Он меня внешне насторожил, но друзья (тоже понаехи) говорили - классное расположение - Спартак рядом!
Я ищу/присматриваю немного другой формат.
Внешне нравится Гринвуд (Брюховичи), Avalon Lux (в продаже 0 квартир), Park Inn (недешево однако).
Вообщем более клубные дома, но по расположение ХЗ. Наверное нужно ехать и по месту гулять/смотреть.



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Є вільна квартира в клубному будинку вул Чуваська ( 1 кв на поверх)
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Яка ціна ? "Огласите весь список"))
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так, в Авалоні Флекс трохи цінник завищений, але якщо брати для себе, а не під оренду - то може бути!
І неправда, що крім Спартака, там більше нічого доброго нема!
- а школа і садочок майже зразу за Спартаком?
- а лісок/чисте повітря за 2 кроки?
- а ще в райончику по 3-4школи/садочки?
- а базарчик/сільпо/атб за 1 тролейбусну зупинку?
- а сполучення маршруток?
- а тролейбус?
- а кінцева трамвая буде через рік-два?
- а до центру 4км?(то не з Рясного, чи Винник добиратись в центр! )

Мало?
ДумайТЕ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:02

  Долярчик написав:Ну от як, як на Тополісі, можна було поставити такий конячий цінник, якщо навіть, зовнішні стіни збудували з овноблоків?!!!
Ще й здача через рік(хоч що там можна цілий рік робити? - до весни спокійно здати можна) Але, ріелці такі, що й цей термін затягнуть! :)
Зображення
Зображення

Дивно, що ніхто не відреагував - то нормально, що зовнішні стіни з блоків і статус "комфорт"?
Нє, ну ви скажіть - може то тепер так модно?
- по нових правилах?
А всі інші забудовники - при*** і з дорогої цегли, чи керамоблоків ліплять?! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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