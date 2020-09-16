Долярчик
Сьогодні до Львова Ваш припиЗдент приїжджає
так собі міркую, що варто було б Вам його зустріти, все ж таки Ваш гУрУ:oops:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:37
Долярчик
Сьогодні до Львова Ваш припиЗдент приїжджає
так собі міркую, що варто було б Вам його зустріти, все ж таки Ваш гУрУ:oops:
|