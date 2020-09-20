Додано: Вів 15 вер, 2020 17:59

change_pm написав: jump написав: sailed написав: Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав. Вчора вночі їхав по Шухевича біля готелю, купа машин стоїть на РБ номерах. Штук сім як мінімум стояло. До цього скептично ставився що вразі чого поїдуть до нас. Але факт є фактом, таки хтось приїхав.



туристи, бачу в місті кожного року , бачу в місті кожного року

Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр Розвєдка! Ух, вже потираю руки! Буду підвищувати ціну до 2 куе за метр

Вже 12 білоруських IT-компаній вирішили "емігрувати" в Латвію12 білоруських компаній, які представляють галузь інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) та інші технологічні галузі, такі як "зелена" енергетика, перенесли діяльність до Латвії.Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міністерство економіки Латвії.Окремі компанії кваліфікувалися для отримання статусу стартапів в розумінні закону про підтримку діяльності стартапів.Ці компанії планують перевести в Латвію близько 470 співробітників, в основному представників керівництва і ключових фахівців.Міністр економіки Яніс Вітенбергс зазначив, що зараз опрацьовуються рішення для того, щоб білоруські компанії, які прийняли таке рішення, могли якнайшвидше перенести свою діяльність в Латвії.Створено спеціальну команду, в яку входять представники Міністерства економіки та Латвійського агентства інвестицій і розвитку (ЛАІР), які у співпраці з іншими залученими установами в прискореному порядку розглядають заявки білоруських підприємців і пропонують можливі рішення.Актуальні питання включають видачу тимчасових дозволів на проживання висококваліфікованим фахівцям і членам їх сімей, оформлення т.зв. стартап-віз, відкриття банківських рахунків і ін.Вітенбергс повідомив, що паралельно ведеться робота з латвійськими фінансовими установами, щоб знайти компроміс і створити "зелений коридор" для заходу іноземних компаній в Латвію.Повідомляється, що в зв'язку із складною обстановкою в Білорусі на сьогоднішній день поглиблені консультації про перенесення діяльності в Латвію отримали 116 білоруських компаній і приватних осіб.Ці компанії в Білорусі працевлаштовують понад 4 тис. осіб. Близько 30 з цих компаній працюють в сфері ІКТ, а 25 - у виробництві.Кілька латвійських самоврядувань також зробили пропозиції білоруським підприємцям, яких обслуговує ЛАІР.