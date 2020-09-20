Подивився на гуглі уважніше - справді , поруч в лісосмузі видно по фоткам старе кладовище,
Таке сусідство точно на любителя !
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:21
Подивився на гуглі уважніше - справді , поруч в лісосмузі видно по фоткам старе кладовище,
Таке сусідство точно на любителя !
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Пон 21 вер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:22
Як на мене район для бідних.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:31
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