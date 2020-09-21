Подивився на гуглі уважніше - справді , поруч в лісосмузі видно по фоткам старе кладовище,
Таке сусідство точно на любителя !
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:21
Подивився на гуглі уважніше - справді , поруч в лісосмузі видно по фоткам старе кладовище,
Таке сусідство точно на любителя !
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Пон 21 вер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:22
Як на мене район для бідних.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:31
Додано: Вів 22 вер, 2020 00:19
Для Долярчика - що зараз їсть баланду за гратами бану
держава дасть йому 10% на їпотеку
У програмі «Доступне житло під 10% річних» беруть участь п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Правекс Банк і Кредобанк.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 02:08
(с) Преференції за професіями
Пропонована фіксована ставка протягом усього терміну кредитування надається лише медикам, співробітникам Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, працівникам сфери освіти і держслужбовцям. Решта громадян можуть розраховувати на іпотеку від 13,49% річних.
Все роздадуть потрібним людям - генерали і чінуші отримають змогу взяти чергову квартиру до свого пасиву. А... ну і дадуть пару - другу роботягам для показухи у промо роликах на ТВ.
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