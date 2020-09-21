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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:21

  sashabar1980 написав:Львівський БатяР Який ліс? Там позаду Цвинтар і хто буди жити з того боку неповезе.


Подивився на гуглі уважніше - справді , поруч в лісосмузі видно по фоткам старе кладовище, :roll:
Таке сусідство точно на любителя ! 8)
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Пон 21 вер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:22

  sashabar1980 написав:Львівський БатяР Який ліс? Там позаду Цвинтар і хто буди жити з того боку неповезе.


Як на мене район для бідних. :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:31

  Ethereum написав:
  sashabar1980 написав:Львівський БатяР Який ліс? Там позаду Цвинтар і хто буди жити з того боку неповезе.


Як на мене район для бідних. :D


Мені десь теж важко уявити тих хто може мати за мрію проживати в даному комплексі, тим більше за вказаний цінник.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:19

Для Долярчика - що зараз їсть баланду за гратами бану :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 02:08

  greenozon написав:Для Долярчика - що зараз їсть баланду за гратами бану :)

держава дасть йому 10% на їпотеку
https://minfin.com.ua/ua/2020/09/21/52724512/

У програмі «Доступне житло під 10% річних» беруть участь п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Правекс Банк і Кредобанк.



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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:09

  sashabar1980 написав:Львівський БатяР Який ліс? Там позаду Цвинтар і хто буди жити з того боку неповезе.
Класичне житло для долярчиків.

  Ethereum написав:
  sashabar1980 написав:Львівський БатяР Який ліс? Там позаду Цвинтар і хто буди жити з того боку неповезе.


Як на мене район для бідних. :D

Україна - країна для бідного та простого нароту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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