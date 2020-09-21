Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У програмі «Доступне житло під 10% річних» беруть участь п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Правекс Банк і Кредобанк.
(с) Преференції за професіями
Пропонована фіксована ставка протягом усього терміну кредитування надається лише медикам, співробітникам Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, працівникам сфери освіти і держслужбовцям. Решта громадян можуть розраховувати на іпотеку від 13,49% річних.
Все роздадуть потрібним людям - генерали і чінуші отримають змогу взяти чергову квартиру до свого пасиву. А... ну і дадуть пару - другу роботягам для показухи у промо роликах на ТВ.
У програмі «Доступне житло під 10% річних» беруть участь п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Правекс Банк і Кредобанк.
(с) Преференції за професіями
Пропонована фіксована ставка протягом усього терміну кредитування надається лише медикам, співробітникам Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, працівникам сфери освіти і держслужбовцям. Решта громадян можуть розраховувати на іпотеку від 13,49% річних.
Все роздадуть потрібним людям - генерали і чінуші отримають змогу взяти чергову квартиру до свого пасиву. А... ну і дадуть пару - другу роботягам для показухи у промо роликах на ТВ.
про що я раніше писав, буде як із "молодіжним кредитуванням", своїм і за хабар.