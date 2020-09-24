Додано: Нед 27 вер, 2020 11:51

Одним словом - вчора я прийняв рішення!

Вибрав вже конкрентний ЖК, куди буду інвестувати. Озвучу його, коли підпишу договір(орієнтовно планую на січень - тоді закінчується останнє з трьох "грубих" депо)

Одне лише скажу, що той ЖК НЕ попав в ту п'ятірку, яку я моніторю з початку цього року!

Тож, можу вже їх озвучити.

Два я вже якось озвучував - це:

1. Грінвіль Парк(біля мого будинку)

2. Тополіс

3.

4.

5.

А решта озвучу пАпіжже - так що не перемикайтесь!©

Попереду - найцікавіше!© :D