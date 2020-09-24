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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:58
Долярчик написав:А що скаже наше шановне форумне товариство?
Скажу, що кидай, брате, свій горе-бізнес! Їдьмо з козаком на заробітки до буржуїв. Попрацюєш добре і накупиш бетона у Львові. Будеш туристам здавати в оренду, а сам днями лежатимеш на пузі і каву смакуватимеш, погладжуючи випуклості жінки !
Не жість, а маліна!
П.С. З тими монетками, що є, зберігай в долярчиках під грушею! Поки рано тобі в бетон їх цементувати.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:16
Козак-характерник написав: Долярчик написав:А що скаже наше шановне форумне товариство?
Скажу, що кидай, брате, свій горе-бізнес! Їдьмо з козаком на заробітки до буржуїв. Попрацюєш добре і накупиш бетона у Львові. Будеш туристам здавати в оренду, а сам днями лежатимеш на пузі і каву смакуватимеш, погладжуючи випуклості жінки !
Не жість, а маліна!
П.С. З тими монетками, що є, зберігай в долярчиках під грушею! Поки рано тобі в бетон їх цементувати.
Козарлюга, вітаю.
А чи тяжка та копійка буржуїнська?
Скільки треба попрацювати щоб більш-менш пристойний бетон зацементувати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:27
Козак-характерник написав:
З тими монетками, що є, зберігай в долярчиках під грушею! Поки рано тобі в бетон їх цементувати.
Та воно якось +/- = що в долярчики пірнати, а що в бетон!
Просто кортить використати кредитне плече(іпотеку), але щоб була не напряжною - 5-6тис/міс. А це прямий шлях до 2 і 3 варіантів, які я озвучив раніше.
Тому, що брати 1й варіант - лям грн(де 800кгрн кредитні, а 200 - власні) + ще 200 на ремонт/меблі/техніку і здати через 3-4міс. за 7-8тис/міс(якщо повезе, то за 9тис) при тому, що іпотечний платіж буде 8-9тис/міс(а швидше 10тис
) - якось не айс! Стартанути буде важко і напряжно!
І ще тут мені прийшло на думку, що якщо брати готове, то потрібно брати в кінці весни-початок літа, щоб здати у вересні по нормальному ціннику, а не попасти в міжсезоння(закінчивши ремонт) і здавати на 1-2тис дешевше, коли кожна копійка на вагу золота, так як в спину дихає вогнем іпотечні платежі!
І зовсім інша річ, коли іпотечний платіж 5-6тис/міс і взяв ДЕШЕВО об'єкт(и), які можуть трохи затягнути здачу введення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 26 вер, 2020 00:53
Квесторе_поверніться написав:
Козарлюга, вітаю.
А чи тяжка та копійка буржуїнська?
Скільки треба попрацювати щоб більш-менш пристойний бетон зацементувати?
Щирі козацькі вітання!
Тяжка. Буржуй просто так гроші не платить. За півтора роки спартанського життя на однуху в новобудові можна наскладати. За 3 місяці можна в Німеччині 5000 ойро наскирдувати. В Польщі кажуть можна 1000 долярів на місяць відкладати. Але то все некваліфікована праця. Той хто має кваліфікацію, можна більше мати.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 01:21
Ethereum написав:
Так ,а де козак зараз? НІМЕЧЧИНА саме спокійне життя,але 2 бар'єри: мова та район проживання.
Вже вдома. В Україні.Повернувся з Німеччини. Після карантину планую в Польщу їхати. Поки відпочиваю.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 11:51
Одним словом - вчора я прийняв рішення!
Вибрав вже конкрентний ЖК, куди буду інвестувати. Озвучу його, коли підпишу договір(орієнтовно планую на січень - тоді закінчується останнє з трьох "грубих" депо)
Одне лише скажу, що той ЖК НЕ попав в ту п'ятірку, яку я моніторю з початку цього року!
Тож, можу вже їх озвучити.
Два я вже якось озвучував - це:
1. Грінвіль Парк(біля мого будинку)
2. Тополіс
3.
4.
5.
А решта озвучу пАпіжже - так що не перемикайтесь!©
Попереду - найцікавіше!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 28 вер, 2020 12:18
Долярчик написав:Одним словом - вчора я прийняв рішення!
Вибрав вже конкрентний ЖК, куди буду інвестувати. Озвучу його, коли підпишу договір(орієнтовно планую на січень - тоді закінчується останнє з трьох "грубих" депо)
Одне лише скажу, що той ЖК НЕ попав в ту п'ятірку, яку я моніторю з початку цього року!
Тож, можу вже їх озвучити.
Два я вже якось озвучував - це:
1. Грінвіль Парк
(біля мого будинку)
2. Тополіс
3.
4.
5.
А решта озвучу пАпіжже - так що не перемикайтесь!©
Попереду - найцікавіше!©
:D
Яка ціна метра вимальовується?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:36
Квесторе_поверніться написав:
Яка ціна метра вимальовується?
Нормальна!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:25
Козак-характерник написав: Долярчик написав:А що скаже наше шановне форумне товариство?
Скажу, що кидай, брате, свій горе-бізнес! Їдьмо з козаком на заробітки до буржуїв. Попрацюєш добре і накупиш бетона у Львові
. Будеш туристам здавати в оренду, а сам днями лежатимеш на пузі і каву смакуватимеш, погладжуючи випуклості жінки !
Не жість, а маліна!
П.С. З тими монетками, що є, зберігай в долярчиках під грушею! Поки рано тобі в бетон їх цементувати.
Ось вам на це відповідь - краще і не скажеш!(дивіться/слухайте до кінця)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 14:50
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Яка ціна метра вимальовується?
Нормальна!
Чому приховуєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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