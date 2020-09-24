Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!
Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29
Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!
Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так напишіть в ПП...чи Ви думаєте шо побіжу всім розказувати.
Тільки ціну метра...контора шо продає не цікавить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
На Сихові нічого не знаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Все буде, коли візьму!
І розпишу все детально!
Можливо, навіть, зі скрінами доків
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:28
Та Ви партизан...цікаво було б порівняти Ваші сподівання і реалії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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