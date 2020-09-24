Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!
Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29
Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!
Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так напишіть в ПП...чи Ви думаєте шо побіжу всім розказувати.
Тільки ціну метра...контора шо продає не цікавить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
На Сихові нічого не знаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Все буде, коли візьму!
І розпишу все детально!
Можливо, навіть, зі скрінами доків
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:28
Та Ви партизан...цікаво було б порівняти Ваші сподівання і реалії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:25
Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 3
Давайте так - ціна, на моменті, така, що я спокійно вписуюсь в свою "картину світу"(щоб об'єкт вписувався в 800тис.грн і щоб іпотеку взяти на 500тис.грн /місячний платіж буде 5-6тис.грн/)
І так - прийдеться закладати свою квіточку в Авалоні, так як на незавершене будівництво іпотеку НЕ дають.
Але, я готовий ризикнути!
(треба хоч з чогось починати/вириватись з щурячих перегонів)
п. с.
Ну що, висвітлю я ще один ЖК з свого списку
1. Грінвіль Парк
2. Тополіс
3. Парус Смарт
4.
5.
Далі буде©
п. с.
Коли напишу всі 5 ЖК, то викладу скрін з телефону, де я в січні зафіксував ціни всіх 5-ти ЖК!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:58
піща для доляричка -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:11
Ну я ж кажу, що розраховую на 5-6тис.грн місячного платежу з пів ляма грн. по іпотеці!
Все буде добре! ©
п. с.
А що то ніхто не критикує, чи одобрює мої озвучені варіанти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:17
Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.
Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.
Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ?
Наскільки знаю Вам писали, що В2В це піраміда? Наскільки знаю Вас це не спинило. Який там в підсумку мінус?
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