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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна метра вимальовується?

Нормальна! :D

Чому приховуєте?

Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!

Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!

Так напишіть в ПП...чи Ви думаєте шо побіжу всім розказувати.
Тільки ціну метра...контора шо продає не цікавить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?

На Сихові нічого не знаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Тільки ціну метра

Все буде, коли візьму!
І розпишу все детально!
Можливо, навіть, зі скрінами доків :) :) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:28

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки ціну метра

Все буде, коли візьму!
І розпишу все детально!
Можливо, навіть, зі скрінами доків :) :) :)

Та Ви партизан...цікаво було б порівняти Ваші сподівання і реалії. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:25

Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 3

  Квесторе_поверніться написав:Та Ви партизан...цікаво було б порівняти Ваші сподівання і реалії

Давайте так - ціна, на моменті, така, що я спокійно вписуюсь в свою "картину світу"(щоб об'єкт вписувався в 800тис.грн і щоб іпотеку взяти на 500тис.грн /місячний платіж буде 5-6тис.грн/)
І так - прийдеться закладати свою квіточку в Авалоні, так як на незавершене будівництво іпотеку НЕ дають.
Але, я готовий ризикнути!
(треба хоч з чогось починати/вириватись з щурячих перегонів)

п. с.
Ну що, висвітлю я ще один ЖК з свого списку :)
1. Грінвіль Парк
2. Тополіс
3. Парус Смарт
4.
5.
Далі буде©

п. с.
Коли напишу всі 5 ЖК, то викладу скрін з телефону, де я в січні зафіксував ціни всіх 5-ти ЖК!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:58

піща для доляричка - https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:11

  greenozon написав:піща для доляричка - https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/

Ну я ж кажу, що розраховую на 5-6тис.грн місячного платежу з пів ляма грн. по іпотеці!

Все буде добре! ©

п. с.
А що то ніхто не критикує, чи одобрює мої озвучені варіанти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:17

  Долярчик написав:
  greenozon написав:піща для доляричка - https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/

Ну я ж кажу, що розраховую на 5-6тис.грн місячного платежу з пів ляма грн. по іпотеці!

Все буде добре! ©

п. с.
А що то ніхто не критикує, чи одобрює мої озвучені варіанти?


Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.
Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.
Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ?
Наскільки знаю Вам писали, що В2В це піраміда? Наскільки знаю Вас це не спинило. Який там в підсумку мінус?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:43

Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 3

  Львівський БатяР написав:Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.
Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.
Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ?

А, зрозумів - просто дещо в задачі змінилось, а я не можу все озвучити :roll:

Давайте спробую ще раз наголосити на вигідні моменти :wink:
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? ) :D
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!

Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ! :D

п. с.
Тепер від вас, чи від інших форумчан чекаю теж хоч 3-4 аргументи, чому НЕ брати іпотеку?

п. с. 2
Ні, ну звичайно, якщо б була СТАБІЛЬНІСТЬ(міцна гривня) протягом хоча б 10р. - так, питань нема - дурна затія!
Але ж так ТОЧНО не буде!

А те, що МОЖЛИВО подешевшає бетон - так таке можливо лише в долярах, а в гривні - дуже, дуже навряд чи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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