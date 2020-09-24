|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51
Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок!
|