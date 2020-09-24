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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51

Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. :) Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок! :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:03

  greenozon написав:піща для доляричка - https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/


Тільки дулярчик головного не пише. Наприклад беремо банк один:
Кредит під заставу нерухомості
1. У нас одні з найнижчих ставок на ринку
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 14,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
2. Комісія за видачу кредиту
Видача кредиту з комісією 0,99%.
3. Отримайте знижку 2% до відсоткової ставки
Переведіть свої надходження (зарплату, доходи) до Кредобанку або перераховуйте чистий дохід підприємця на рахунок в банку. Ставка становитиме:
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 12,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
Основне, що треба знати
Максимальна сума кредиту: до 1 000 000 гривень.

Думаю,розумна людина не візьме такий брєд. Але ми маємо справу з клоуноподібними ,тому подивимося на виставу "Дешевий кредит" :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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  #<1 ... 559560561562
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