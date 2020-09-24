RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51

Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. :) Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок! :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28936
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1963 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:03

  greenozon написав:піща для доляричка - https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/


Тільки дулярчик головного не пише. Наприклад беремо банк один:
Кредит під заставу нерухомості
1. У нас одні з найнижчих ставок на ринку
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 14,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
2. Комісія за видачу кредиту
Видача кредиту з комісією 0,99%.
3. Отримайте знижку 2% до відсоткової ставки
Переведіть свої надходження (зарплату, доходи) до Кредобанку або перераховуйте чистий дохід підприємця на рахунок в банку. Ставка становитиме:
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 12,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
Основне, що треба знати
Максимальна сума кредиту: до 1 000 000 гривень.

Думаю,розумна людина не візьме такий брєд. Але ми маємо справу з клоуноподібними ,тому подивимося на виставу "Дешевий кредит" :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 02:10

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.
Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.
Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ?

А, зрозумів - просто дещо в задачі змінилось, а я не можу все озвучити :roll:

Давайте спробую ще раз наголосити на вигідні моменти :wink:
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? ) :D
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!

Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ! :D

п. с.
Тепер від вас, чи від інших форумчан чекаю теж хоч 3-4 аргументи, чому НЕ брати іпотеку?

п. с. 2
Ні, ну звичайно, якщо б була СТАБІЛЬНІСТЬ(міцна гривня) протягом хоча б 10р. - так, питань нема - дурна затія!
Але ж так ТОЧНО не буде!

А те, що МОЖЛИВО подешевшає бетон - так таке можливо лише в долярах, а в гривні - дуже, дуже навряд чи!


Причини
1) Знецінення гривні

a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.
b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?

2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.
І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..

П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 329
З нами з: 25.12.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 559560561562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 785, 786, 787
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7864 936481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 02:56
akurt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2531
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1213 145393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:18
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25686)
01.10.2020 03:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.