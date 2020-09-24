Додано: Чет 01 жов, 2020 02:10

Долярчик написав: Львівський БатяР написав: Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.

Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.

Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ? Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ?

А, зрозумів - просто дещо в задачі змінилось, а я не можу все озвучити



Давайте спробую ще раз наголосити на вигідні моменти

1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)

2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!

3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? )

4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!



Так що -

ДумаЮ!

ДійЮ!

БагатіЮ!



п. с.

Тепер від вас, чи від інших форумчан чекаю теж хоч 3-4 аргументи, чому НЕ брати іпотеку?



п. с. 2

Ні, ну звичайно, якщо б була СТАБІЛЬНІСТЬ(міцна гривня) протягом хоча б 10р. - так, питань нема - дурна затія!

Але ж так ТОЧНО не буде!



А те, що МОЖЛИВО подешевшає бетон - так таке можливо лише в долярах, а в гривні - дуже, дуже навряд чи! А, зрозумів - просто дещо в задачі змінилось, а я не можу все озвучитиДавайте спробую ще раз наголосити на вигідні моментип. с.Тепер від вас, чи від інших форумчан чекаю теж хоч 3-4 аргументи, чому НЕ брати іпотеку?п. с. 2Ні, ну звичайно, якщо б була СТАБІЛЬНІСТЬ(міцна гривня) протягом хоча б 10р. - так, питань нема - дурна затія!Але ж так ТОЧНО не буде!А те, що МОЖЛИВО подешевшає бетон - так таке можливо лише в долярах, а в гривні - дуже, дуже навряд чи!

Причини1) Знецінення гривніa) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою