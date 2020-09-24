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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51
Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок!
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:03
Тільки дулярчик головного не пише. Наприклад беремо банк один:
Кредит під заставу нерухомості
1. У нас одні з найнижчих ставок на ринку
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 14,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
2. Комісія за видачу кредиту
Видача кредиту з комісією 0,99%.
3. Отримайте знижку 2% до відсоткової ставки
Переведіть свої надходження (зарплату, доходи) до Кредобанку або перераховуйте чистий дохід підприємця на рахунок в банку. Ставка становитиме:
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 12,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
Основне, що треба знати
Максимальна сума кредиту: до 1 000 000 гривень.
Думаю,розумна людина не візьме такий брєд. Але ми маємо справу з клоуноподібними ,тому подивимося на виставу "Дешевий кредит"
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:10
Причини
1) Знецінення гривні
a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.
b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?
2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.
І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..
П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:30
Після завалу б2б "брязкальця для лохів" очікуємо обвалу цін на нерухомість
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