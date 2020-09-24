Додано: Чет 01 жов, 2020 10:06

Козак-характерник написав: Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок! Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок!

Львівський БатяР написав: a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр. a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.

Львівський БатяР написав: b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ? b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?

Львівський БатяР написав: 2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.

І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..



П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою 2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою

Саме так!(підприємці - взагалі, ризикові люди)UIRD застосовується вже ПІСЛЯ ФІКСОВАНОЇ ставки!- я ж там нагалосив ФІК-СО-ВА-НА!Тобто, якщо банк дає ФІКСОВАНУ ставку на 3-5р(а такі банки є, - а ентеріум, вище просто тицьнув на перші попавші умови)Тож, якщо ставка ФІКСОВАНА, наприклад на 3р, то 3р. я буду сплачувати ОДНАКОВУ суму по іпотеці!Розумію, а чи зрозумієте Ви наступне:Візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!(але звичайно, що так буде не завжди)І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?Так, в ваших словах є трохи правдиБо ще раз повторю: - підприємці - ризикові люди!Он, які обезбашені ідеї Ілона Маска - але, тим не менше, йому вдалось добитись успіху!Тож -ДумаЮ!ДіЮ!БагатіЮ!