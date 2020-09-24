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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51

Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. :) Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:03

  greenozon написав:піща для доляричка - https://minfin.com.ua/ua/2020/09/30/53235132/


Тільки дулярчик головного не пише. Наприклад беремо банк один:
Кредит під заставу нерухомості
1. У нас одні з найнижчих ставок на ринку
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 14,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
2. Комісія за видачу кредиту
Видача кредиту з комісією 0,99%.
3. Отримайте знижку 2% до відсоткової ставки
Переведіть свої надходження (зарплату, доходи) до Кредобанку або перераховуйте чистий дохід підприємця на рахунок в банку. Ставка становитиме:
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 12,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
Основне, що треба знати
Максимальна сума кредиту: до 1 000 000 гривень.

Думаю,розумна людина не візьме такий брєд. Але ми маємо справу з клоуноподібними ,тому подивимося на виставу "Дешевий кредит" :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 02:10

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Так ви ж написали вашу стару ідею яку вам прорахували кілька людей пару сторінок назад, а ви її витягли знов з нафталіну.
Дано хата коштує 800к, Долярчик готовий взяти ризик і влізти в іпотеку на 10р. і заплатити за неї в підсумку десь 1млн300к.
Ключовим тут є - Долярчик готовий! Чи все таки не готовий ?

А, зрозумів - просто дещо в задачі змінилось, а я не можу все озвучити :roll:

Давайте спробую ще раз наголосити на вигідні моменти :wink:
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? ) :D
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!

Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ! :D

п. с.
Тепер від вас, чи від інших форумчан чекаю теж хоч 3-4 аргументи, чому НЕ брати іпотеку?

п. с. 2
Ні, ну звичайно, якщо б була СТАБІЛЬНІСТЬ(міцна гривня) протягом хоча б 10р. - так, питань нема - дурна затія!
Але ж так ТОЧНО не буде!

А те, що МОЖЛИВО подешевшає бетон - так таке можливо лише в долярах, а в гривні - дуже, дуже навряд чи!


Причини
1) Знецінення гривні

a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.
b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?

2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.
І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..

П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:30

Після завалу б2б "брязкальця для лохів" очікуємо обвалу цін на нерухомість :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:06

Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 4

  Козак-характерник написав:Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок!

Саме так!
(підприємці - взагалі, ризикові люди) :)
  Львівський БатяР написав:a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.

UIRD застосовується вже ПІСЛЯ ФІКСОВАНОЇ ставки!
- я ж там нагалосив ФІК-СО-ВА-НА!
Тобто, якщо банк дає ФІКСОВАНУ ставку на 3-5р(а такі банки є, - а ентеріум, вище просто тицьнув на перші попавші умови)
Тож, якщо ставка ФІКСОВАНА, наприклад на 3р, то 3р. я буду сплачувати ОДНАКОВУ суму по іпотеці!
  Львівський БатяР написав:b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?

Розумію, а чи зрозумієте Ви наступне:
Візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.
Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.
Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).
Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.
І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.
Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!
(але звичайно, що так буде не завжди) :)

І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс? :)
  Львівський БатяР написав:2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.
І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..

П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою

Так, в ваших словах є трохи правди :)
Бо ще раз повторю: - підприємці - ризикові люди!
Он, які обезбашені ідеї Ілона Маска - але, тим не менше, йому вдалось добитись успіху!

Тож -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:08

  jump написав:Після завалу б2б "брязкальця для лохів" очікуємо обвалу цін на нерухомість :lol:

Так ціни на бряскальця в тій конторі зросли в рази! :mrgreen:
Тож, після того, як візьму іпотеку - чекайте ЗРОСТАННЯ цін в нерухомості! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якщо там фікс ставка і Вона вас влаштовує то не бачу, що Вас зупиняє. Тут все диктується особистою готовністю чи не готовністю платити зайве !

  Долярчик написав:Розумію, а чи зрозумієте Ви наступне:
Візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.
Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.
Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).
Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.
І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.
Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!
(але звичайно, що так буде не завжди)


О тут то і потрібно діставати рахівницю.
1) Ваша вигода від девала грн відповідала зростанню вашого доходу
2) Депо - тут не зрозуміло мова йде про грн. депо чи про $ депо ? Якщо про грн депо то при девальвації ви не будете мати 150дол. доходу/міс, бо ваш дохід буде в грн яка буде знецінюватись. Навіть більше при сильному знеціненні він Вам може дати мінус. Тобто, може бути так що Ви по року можете отримати всумі менше грн. ніж би просто купили дол.
3) З/п Вашої дружини привязана до курсу дол ? Якщо ні то і про 200дол тут теж говорити не слід. 8)
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:33

Львівський БатяР
Ну ок - 150дол(дохід з гривнедепо викреслюєм) :mrgreen:
Ні, з/п жінки до долара ніяким боком, але і іпотека буде братись ГРИВНЕВА З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ НА 3-5р.! - а далі, треба буде її закрити 8)

Тут, загалом, може бути лише одна вигода - що через 3, а швидше через 5р. квартира подорожчає!
От тільки тоді можна буде реально порахувати вигоду інвестиції!

А так - звичайно, що немає сенсу заморочуватись з іпотекою.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:42

  Долярчик написав:
  jump написав:Після завалу б2б "брязкальця для лохів" очікуємо обвалу цін на нерухомість :lol:

Так ціни на бряскальця в тій конторі зросли в рази! :mrgreen:
Тож, після того, як візьму іпотеку - чекайте ЗРОСТАННЯ цін в нерухомості! :mrgreen:

А скільки Вам грам срібла контора Гонти віддала за 10000 грн, якщо не секрет?
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