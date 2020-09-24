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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:51
Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок!
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:03
Тільки дулярчик головного не пише. Наприклад беремо банк один:
Кредит під заставу нерухомості
1. У нас одні з найнижчих ставок на ринку
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 14,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
2. Комісія за видачу кредиту
Видача кредиту з комісією 0,99%.
3. Отримайте знижку 2% до відсоткової ставки
Переведіть свої надходження (зарплату, доходи) до Кредобанку або перераховуйте чистий дохід підприємця на рахунок в банку. Ставка становитиме:
Період 1 рік Від другого року
Відсоткова ставка 12,00% UIRD3М + 4,50% (UIRD3М + 5,50% для ФОП)
Основне, що треба знати
Максимальна сума кредиту: до 1 000 000 гривень.
Думаю,розумна людина не візьме такий брєд. Але ми маємо справу з клоуноподібними ,тому подивимося на виставу "Дешевий кредит"
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:10
Причини
1) Знецінення гривні
a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.
b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?
2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.
І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..
П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:30
Після завалу б2б "брязкальця для лохів" очікуємо обвалу цін на нерухомість
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:06
Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 4
Саме так!
(підприємці - взагалі, ризикові люди)
UIRD застосовується вже ПІСЛЯ ФІКСОВАНОЇ ставки!
- я ж там нагалосив ФІК-СО-ВА-НА!
Тобто, якщо банк дає ФІКСОВАНУ ставку на 3-5р(а такі банки є, - а ентеріум, вище просто тицьнув на перші попавші умови)
Тож, якщо ставка ФІКСОВАНА, наприклад на 3р, то 3р. я буду сплачувати ОДНАКОВУ суму по іпотеці!
Розумію, а чи зрозумієте Ви наступне:
Візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.
Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.
Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).
Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.
І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.
Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!
(але звичайно, що так буде не завжди)
І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс?
Так, в ваших словах є трохи правди
Бо ще раз повторю: - підприємці - ризикові люди!
Он, які обезбашені ідеї Ілона Маска - але, тим не менше, йому вдалось добитись успіху!
Тож -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:08
Так ціни на бряскальця в тій конторі зросли в рази!
Тож, після того, як візьму іпотеку - чекайте ЗРОСТАННЯ цін в нерухомості!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Якщо там фікс ставка і Вона вас влаштовує то не бачу, що Вас зупиняє. Тут все диктується особистою готовністю чи не готовністю платити зайве !
О тут то і потрібно діставати рахівницю.
1) Ваша вигода від девала грн відповідала зростанню вашого доходу
2) Депо - тут не зрозуміло мова йде про грн. депо чи про $ депо ? Якщо про грн депо то при девальвації ви не будете мати 150дол. доходу/міс, бо ваш дохід буде в грн яка буде знецінюватись. Навіть більше при сильному знеціненні він Вам може дати мінус. Тобто, може бути так що Ви по року можете отримати всумі менше грн. ніж би просто купили дол.
3) З/п Вашої дружини привязана до курсу дол ? Якщо ні то і про 200дол тут теж говорити не слід.
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:33
Львівський БатяР
Ну ок - 150дол(дохід з гривнедепо викреслюєм)
Ні, з/п жінки до долара ніяким боком, але і іпотека буде братись ГРИВНЕВА З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ НА 3-5р.! - а далі, треба буде її закрити
Тут, загалом, може бути лише одна вигода - що через 3, а швидше через 5р. квартира подорожчає!
От тільки тоді можна буде реально порахувати вигоду інвестиції!
А так - звичайно, що немає сенсу заморочуватись з іпотекою.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:42
А скільки Вам грам срібла контора Гонти віддала за 10000 грн, якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:38
Долярчик
В зданому будинку Парус смарт продавалась компактна квартира цього тижня за 20 тис уе (25м2) - під оренду ніби гуд і ціна низька
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