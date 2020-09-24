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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:40

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна метра вимальовується?

Чому приховуєте?

Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!

Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?

Заходите на мінфін, чорний ринок, авторизовані обмінники - і є гарний курс в кожному районі
dinozavrik
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 24.11.13
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  #<1 ... 560561562563
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