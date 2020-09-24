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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:40
Долярчик написав: Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Яка ціна метра вимальовується?
Чому приховуєте?
Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!
Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?
Заходите на мінфін, чорний ринок, авторизовані обмінники - і є гарний курс в кожному районі
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dinozavrik
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