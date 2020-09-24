Заходите на мінфін, чорний ринок, авторизовані обмінники - і є гарний курс в кожному районі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:40
Заходите на мінфін, чорний ринок, авторизовані обмінники - і є гарний курс в кожному районі
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:11
Так, там солодкі ціни були і є, але локації мене стримує
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49
Нарешті по темі гілки!)))
Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК!
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю) і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.
Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись)
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?
п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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