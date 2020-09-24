RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:40

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна метра вимальовується?

Чому приховуєте?

Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!

Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?

Заходите на мінфін, чорний ринок, авторизовані обмінники - і є гарний курс в кожному районі
dinozavrik
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 24.11.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:11

  dinozavrik написав:Долярчик
В зданому будинку Парус смарт продавалась компактна квартира цього тижня за 20 тис уе (25м2) - під оренду ніби гуд і ціна низька

Так, там солодкі ціни були і є, але локація мене стримує :roll:
По-факту - Сокільники :wink: :mrgreen: :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 02 жов, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49

Нарешті по темі гілки!)))

  bass написав:Підшуковую квартири під інвестицію, перепродаж чи оренда. Підкажіть чи варто бетонуватись зараз, чи може варто перечекати вибори/зиму, бо на весну кризу віщують.

Пройшовся по забудовникам - хороші пропозиції розмітають на очах.

Спокушає Avalon Yard, двохкімнатні, ніби хайповий забудовник/локація. В Авалоні на Чорновола бачив що оренда доходила до 600 баксів за однушку. Також розглядаю Містечко Підзамче, і локацію Новий Львів/Персенківка(ЖК Вільне Місто/ЖК Софіївка). Там ніби перспективний район, буде прикольно коли добудують.

Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК! :mrgreen:
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю) :D і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.

Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись) :mrgreen:
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?

п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:32

Сергій Пилипенко, "Ковальська": Для деяких забудовників криза 2020 року – це початок кінця
https://www.epravda.com.ua/publications ... /2/665812/
"За більшість із об’єктів, які були побудовані в 2000–2010 роках, мені соромно і страшно"

– Ви живете в приватному будинку?

– Так.

– Чи купили б ви собі квартиру у ЖК, побудованому "Ковальською"?

– Я принципово не повернуся у багатоквартирний житловий будинок. Мені потрібен простір, територія. У мене троє дітей, три собаки і я просто не влізу в квартиру зі своїм способом життя.
jump
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 18.08.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 560561562563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kyk, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 785, 786, 787
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7862 939330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 11:17
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2667
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1213 145863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:18
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.