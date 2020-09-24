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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:40

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна метра вимальовується?

Чому приховуєте?

Висвітлення на форумі "чудо обмінки", в якій мені було зручно таритись і яка вже закрита тиждень - навчило мене!

Чи може ви знаєте/підкажете мені обмінку на Сихові з класними курсами?

Заходите на мінфін, чорний ринок, авторизовані обмінники - і є гарний курс в кожному районі
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:11

  dinozavrik написав:Долярчик
В зданому будинку Парус смарт продавалась компактна квартира цього тижня за 20 тис уе (25м2) - під оренду ніби гуд і ціна низька

Так, там солодкі ціни були і є, але локація мене стримує :roll:
По-факту - Сокільники :wink: :mrgreen: :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 02 жов, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49

Нарешті по темі гілки!)))

  bass написав:Підшуковую квартири під інвестицію, перепродаж чи оренда. Підкажіть чи варто бетонуватись зараз, чи може варто перечекати вибори/зиму, бо на весну кризу віщують.

Пройшовся по забудовникам - хороші пропозиції розмітають на очах.

Спокушає Avalon Yard, двохкімнатні, ніби хайповий забудовник/локація. В Авалоні на Чорновола бачив що оренда доходила до 600 баксів за однушку. Також розглядаю Містечко Підзамче, і локацію Новий Львів/Персенківка(ЖК Вільне Місто/ЖК Софіївка). Там ніби перспективний район, буде прикольно коли добудують.

Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК! :mrgreen:
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю) :D і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.

Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись) :mrgreen:
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?

п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:32

Сергій Пилипенко, "Ковальська": Для деяких забудовників криза 2020 року – це початок кінця
https://www.epravda.com.ua/publications ... /2/665812/
"За більшість із об’єктів, які були побудовані в 2000–2010 роках, мені соромно і страшно"

– Ви живете в приватному будинку?

– Так.

– Чи купили б ви собі квартиру у ЖК, побудованому "Ковальською"?

– Я принципово не повернуся у багатоквартирний житловий будинок. Мені потрібен простір, територія. У мене троє дітей, три собаки і я просто не влізу в квартиру зі своїм способом життя.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:50

Біля Стрийського ринку у Львові побудують офісний центр. Візуалізація
На вулиці Стрийській,6 у Львові зведуть офісний центр. Містобудівні умови та обмеження на будівництво підприємству «Міліна» погодив сьогодні, 2 жовтня, виконавчий комітет Львова.
За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, офісний будинок на вул. Стрийській, 6, 6-З, 6-Ж примикатиме до сусіднього будинку на Зарицьких.
Спочатку, каже він, земельну ділянку надали під будівництво готелю, втім згодом їм видали містобудівні умови на будівництво багатоквартирного житлового будинку. Тепер тут має бути виключно офісний центр, запевнив посадовець. Він каже, що земельну ділянку під офісним центром компанія викупила.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_stryysko ... b_4-GNA5bo

лютий треш...
покупани у "Зарицьких" платили 40+тис грн/м2, тепер їм офісник під бочину пхають..., якщо в процесі він не перетвориться на офісно-жилий 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:55

  jump написав:Біля Стрийського ринку у Львові побудують офісний центр. Візуалізація
На вулиці Стрийській,6 у Львові зведуть офісний центр. Містобудівні умови та обмеження на будівництво підприємству «Міліна» погодив сьогодні, 2 жовтня, виконавчий комітет Львова.
За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, офісний будинок на вул. Стрийській, 6, 6-З, 6-Ж примикатиме до сусіднього будинку на Зарицьких.
Спочатку, каже він, земельну ділянку надали під будівництво готелю, втім згодом їм видали містобудівні умови на будівництво багатоквартирного житлового будинку. Тепер тут має бути виключно офісний центр, запевнив посадовець. Він каже, що земельну ділянку під офісним центром компанія викупила.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_stryysko ... b_4-GNA5bo

лютий треш...
покупани у "Зарицьких" платили 40+тис грн/м2, тепер їм офісник під бочину пхають..., якщо в процесі він не перетвориться на офісно-жилий 8)

Дивлячись на те, хто власник, то це правильна версія. Там можна зробити апартаменти і все :)

За даними платформи Youcontrol, МПП «Міліна» зареєстроване у 2015 році. Її власником та керівником є львів'янин Тарас Дідик.
Тарас Дідик є також керівником ТзОВ «Бізнес – вектор ДК» та засновником ТМ «Нова оселя».
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