поносний колір що означає на малюнку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10
поносний колір що означає на малюнку
+50грн !
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Додано: Суб 03 жов, 2020 01:54
greenozon
Думаю в долярчика один вихід: купити білет в Турцію,поїхати до акурта на пару місяців і повчитися інвестуванню.
Принаймні порозумнішає при спілкуванні з розумними людьми ,а не з базарними тітками.
Ніхто не інвестує при підвищенні цін!
Зарас час вичікування
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